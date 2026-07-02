Ένα από τα αγαπημένα πιάτα της ελληνικής οικογένειας από τα χέρια του Γιώργου Ρήγα

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Η σεζόν στο Breakfast@Star ολοκληρώνεται με μία ακόμα κλασική συνταγή. Κανελόνια με Κιμά και Μπεσαμέλ από τον Γιώργο Ρήγα και όλοι εύχονται «Καλό Καλοκαίρι»

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΜΠΕΣΑΜΕΛ

Για τη γέμιση:

• 250 γρ. κανελόνια

• 500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

• 1 κρεμμύδι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη

• 1 κ.σ. πελτέ

• 1/2 ποτήρι νερό

• Αλάτι, πιπέρι

• Λίγο μαϊντανό

Για τη μπεσαμέλ:

• 60 γρ. βούτυρο

• 60 γρ. αλεύρι

• 750 ml γάλα ζεστό

• 1 αυγό

• 80 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

Για το τελείωμα:

• 100 γρ. τριμμένο κασέρι ή γκούντα

Εκτέλεση

1. Σοτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο και προσθέτεις τον κιμά.

2. Μόλις πάρει χρώμα, βάζεις τον πελτέ και την ντομάτα.

3. Προσθέτεις νερό, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζεις για 25-30 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

4. Αφήνεις τον κιμά να κρυώσει και προσθέτεις τον μαϊντανό.

5. Γεμίζεις τα κανελόνια με τον κιμά και τα τοποθετείς σε βουτυρωμένο ταψί.

Μπεσαμέλ

1. Λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις το αλεύρι ανακατεύοντας για 1 λεπτό.

2. Ρίχνεις σταδιακά το γάλα μέχρι να πήξει.

3. Αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο.

4. Μόλις πέσει λίγο η θερμοκρασία, ανακατεύεις το αυγό και την παρμεζάνα.

Ψήσιμο

1. Ρίχνεις λίγη σάλτσα ντομάτας στον πάτο του ταψιού.

2. Τοποθετείς τα γεμισμένα κανελόνια.

3. Καλύπτεις με τη μπεσαμέλ και πασπαλίζεις με το τυρί.

4. Ψήνεις στους 180°C για 35-40 λεπτά μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

