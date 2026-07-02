Καλό καλοκαίρι, με συνταγή για κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ

Ο Γιώργος Ρήγας ολοκληρώνει τη σεζόν με ένα εκπληκτικό πιάτο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 13:16 Νίκης Κεραμέως: Καταργείται η μείωση 30% στις συντάξεις χηρείας
02.07.26 , 13:13 Cash or Trash: Το μικρό αντικείμενο με τη μεγάλη ιστορική αξία
02.07.26 , 13:05 Citroën Racing Formula E: Στη Σαγκάη για έναν κρίσιμο διπλό αγώνα
02.07.26 , 12:59 Απαγορευτικό το ντους αμέσως μετά τη γυμναστική - Γιατρός εξηγεί
02.07.26 , 12:55 «Άλις, Αγάπη Μου»: Ψυχολογικό θρίλερ σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
02.07.26 , 12:51 Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» - «Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026
02.07.26 , 12:47 Ηράκλειο: 58χρονος πήγε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο
02.07.26 , 12:22 Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
02.07.26 , 12:15 Καλό καλοκαίρι, με συνταγή για κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ
02.07.26 , 12:07 Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»
02.07.26 , 12:06 Το παράπονο του Απόστολου Ρουβά για τον Σάκη: «Όταν ήμασταν παιδιά...»
02.07.26 , 12:03 Ποια είναι η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα
02.07.26 , 12:00 Ιούλιος 2026: Ποια 4 ζώδια θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση;
02.07.26 , 11:58 «Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
02.07.26 , 11:36 Ματίκα - Ιορδανίδης: Ποιος είναι ζηλιάρης & ποιος η drama queen της σχέσης;
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Ραγδαία αλλαγή του καιρού μετά τον καύσωνα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
«Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
H απάντηση της Βρισηίδας στον Μαρτίκα: «Η απάντηση θα δοθεί στα δικαστήρια»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ένα από τα αγαπημένα πιάτα της ελληνικής οικογένειας από τα χέρια του Γιώργου Ρήγα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σεζόν στο Breakfast@Star ολοκληρώνεται με μία ακόμα κλασική συνταγή. Κανελόνια με Κιμά και Μπεσαμέλ από τον Γιώργο Ρήγα και όλοι εύχονται «Καλό Καλοκαίρι»

Καρπουζόπιτα: μία συνταγή για να φέρετε τις Κυκλάδες στο πιάτο σας

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΜΠΕΣΑΜΕΛ

kanellonia

Για τη γέμιση:
 • 250 γρ. κανελόνια
• 500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
• 1 κρεμμύδι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη
• 1 κ.σ. πελτέ
• 1/2 ποτήρι νερό
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο μαϊντανό

Για τη μπεσαμέλ:
• 60 γρ. βούτυρο
• 60 γρ. αλεύρι
• 750 ml γάλα ζεστό
• 1 αυγό
• 80 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

Για το τελείωμα:
• 100 γρ. τριμμένο κασέρι ή γκούντα

Εκτέλεση

1. Σοτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο και προσθέτεις τον κιμά.

2. Μόλις πάρει χρώμα, βάζεις τον πελτέ και την ντομάτα.

3. Προσθέτεις νερό, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζεις για 25-30 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

4. Αφήνεις τον κιμά να κρυώσει και προσθέτεις τον μαϊντανό.

5. Γεμίζεις τα κανελόνια με τον κιμά και τα τοποθετείς σε βουτυρωμένο ταψί.

Μπεσαμέλ

1. Λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις το αλεύρι ανακατεύοντας για 1 λεπτό.

2. Ρίχνεις σταδιακά το γάλα μέχρι να πήξει.

3. Αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο.

4. Μόλις πέσει λίγο η θερμοκρασία, ανακατεύεις το αυγό και την παρμεζάνα.

Ψήσιμο

1. Ρίχνεις λίγη σάλτσα ντομάτας στον πάτο του ταψιού.

2. Τοποθετείς τα γεμισμένα κανελόνια.

3. Καλύπτεις με τη μπεσαμέλ και πασπαλίζεις με το τυρί.

4. Ψήνεις στους 180°C για 35-40 λεπτά μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
 |
ΚΙΜΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΙΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top