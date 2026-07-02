Στα backstage της παράστασης «Ο Σώζων ευατόν σωθήτο» που κάνει καλοκαιρινή περιοδεία βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star και η Δανάη Παππά μίλησε για τη δουλειά αλλά και την προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στην κωμωδία, λέγοντας:

«Μου αρέσει πάρα πολύ η κωμωδία και είμαι πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε ένα έργο ρεπερτορίου. Έχουμε πολύ ωραία χημεία με τα παιδιά, γιατί η Ταμίλα είναι υπέροχη. Είναι πολύ όμορφο το πώς, μετά από δύο χρόνια στον "Άγιο Έρωτα", όπου ήμασταν μητέρα και κόρη, δεθήκαμε τόσο πολύ».

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Αναφερόμενη στην έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιότητα, η Δανάη Παππά εξήγησε πως πλέον είναι πολύ πιο προσεκτική με το τι μοιράζεται στα social media.

«Δεν είναι και πολύ εύκολο να προστατεύεις την προσωπική σου ζωή, αλλά είναι και στο χέρι σου. Αυτό που έχω βιώσει τον τελευταίο καιρό, μπορώ να πω ότι με έχει κλείσει κάπως στον εαυτό μου, γιατί και οι σχέσεις μου και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου δε φταίνε σε κάτι. Αν πρόκειται να ανεβάσω ένα βίντεο και υπάρχει κάποιος που δε θέλει να φαίνεται, θα τον ρωτήσω και αν δε θέλει, δε θα το ανεβάσω. Είμαι πολύ πιο προσεκτική και θέλω να επικεντρωθώ πολύ περισσότερο στη δουλειά μου» είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός απάντησε πως διανύει μια όμορφη περίοδο:

«Είμαι πολύ καλά, επικεντρωμένη πολύ στη δουλειά μου και στα πράγματα που συμβαίνουν. Φυσικά πρέπει να δίνουμε χώρο και στην προσωπική μας ζωή, αλλά το focus αυτή τη στιγμή είναι στο επαγγελματικό».

Τέλος, η Δανάη Παππά επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν τη συνεργασία της με τον Alpha, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζει κάτι διαφορετικό.

«Είμαστε σε συζητήσεις. Θα είμαι ξανά στο κανάλι, στον Alpha, και είναι πολύ ωραίο που συνεχίζεται αυτή η συνεργασία. Η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση ήταν στον Alpha, όπως και ο "Σασμός" και ο "Άγιος Έρωτας". Και θα συνεχίσουμε και του χρόνου μαζί, σε κάτι τελείως διαφορετικό» αποκάλυψε.