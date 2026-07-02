Δανάη Παππά: «Με αυτά που βίωσα, έχω κλειστεί στον εαυτό μου»

Τι αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή και τα τηλεοπτικά της σχέδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 13:16 Νίκης Κεραμέως: Καταργείται η μείωση 30% στις συντάξεις χηρείας
02.07.26 , 13:13 Cash or Trash: Το μικρό αντικείμενο με τη μεγάλη ιστορική αξία
02.07.26 , 13:05 Citroën Racing Formula E: Στη Σαγκάη για έναν κρίσιμο διπλό αγώνα
02.07.26 , 12:59 Απαγορευτικό το ντους αμέσως μετά τη γυμναστική - Γιατρός εξηγεί
02.07.26 , 12:55 «Άλις, Αγάπη Μου»: Ψυχολογικό θρίλερ σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
02.07.26 , 12:51 Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» - «Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026
02.07.26 , 12:47 Ηράκλειο: 58χρονος πήγε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο
02.07.26 , 12:22 Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
02.07.26 , 12:15 Καλό καλοκαίρι, με συνταγή για κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ
02.07.26 , 12:07 Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»
02.07.26 , 12:06 Το παράπονο του Απόστολου Ρουβά για τον Σάκη: «Όταν ήμασταν παιδιά...»
02.07.26 , 12:03 Ποια είναι η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα
02.07.26 , 12:00 Ιούλιος 2026: Ποια 4 ζώδια θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση;
02.07.26 , 11:58 «Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
02.07.26 , 11:36 Ματίκα - Ιορδανίδης: Ποιος είναι ζηλιάρης & ποιος η drama queen της σχέσης;
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Ραγδαία αλλαγή του καιρού μετά τον καύσωνα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
«Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
Δανάη Παππά: «Με αυτά που βίωσα, έχω κλειστεί στον εαυτό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Παππά συμμετέχει στην κωμωδία "Ο Σώζων ευατόν σωθήτο" και εκφράζει ενθουσιασμό για τη συνεργασία της.
  • Αναφέρει ότι είναι πιο προσεκτική με την προσωπική της ζωή και τα social media λόγω πρόσφατων εμπειριών.
  • Δηλώνει ότι διανύει μια όμορφη περίοδο και επικεντρώνεται στη δουλειά της.
  • Επιβεβαίωσε τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Alpha και προετοιμάζει κάτι διαφορετικό για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Στα backstage της παράστασης «Ο Σώζων ευατόν σωθήτο» που κάνει καλοκαιρινή περιοδεία βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star και η Δανάη Παππά μίλησε για τη δουλειά αλλά και την προσωπική της ζωή. 

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στην κωμωδία, λέγοντας:

«Μου αρέσει πάρα πολύ η κωμωδία και είμαι πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε ένα έργο ρεπερτορίου. Έχουμε πολύ ωραία χημεία με τα παιδιά, γιατί η Ταμίλα είναι υπέροχη. Είναι πολύ όμορφο το πώς, μετά από δύο χρόνια στον "Άγιο Έρωτα", όπου ήμασταν μητέρα και κόρη, δεθήκαμε τόσο πολύ».

Δες το Breakfast@Star

δαναη παππά

Αναφερόμενη στην έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιότητα, η Δανάη Παππά εξήγησε πως πλέον είναι πολύ πιο προσεκτική με το τι μοιράζεται στα social media.

«Δεν είναι και πολύ εύκολο να προστατεύεις την προσωπική σου ζωή, αλλά είναι και στο χέρι σου. Αυτό που έχω βιώσει τον τελευταίο καιρό, μπορώ να πω ότι με έχει κλείσει κάπως στον εαυτό μου, γιατί και οι σχέσεις μου και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου δε φταίνε σε κάτι. Αν πρόκειται να ανεβάσω ένα βίντεο και υπάρχει κάποιος που δε θέλει να φαίνεται, θα τον ρωτήσω και αν δε θέλει, δε θα το ανεβάσω. Είμαι πολύ πιο προσεκτική και θέλω να επικεντρωθώ πολύ περισσότερο στη δουλειά μου» είπε.

 

 

Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός απάντησε πως διανύει μια όμορφη περίοδο:

«Είμαι πολύ καλά, επικεντρωμένη πολύ στη δουλειά μου και στα πράγματα που συμβαίνουν. Φυσικά πρέπει να δίνουμε χώρο και στην προσωπική μας ζωή, αλλά το focus αυτή τη στιγμή είναι στο επαγγελματικό».

Τέλος, η Δανάη Παππά επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν τη συνεργασία της με τον Alpha, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζει κάτι διαφορετικό.

«Είμαστε σε συζητήσεις. Θα είμαι ξανά στο κανάλι, στον Alpha, και είναι πολύ ωραίο που συνεχίζεται αυτή η συνεργασία. Η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση ήταν στον Alpha, όπως και ο "Σασμός" και ο "Άγιος Έρωτας". Και θα συνεχίσουμε και του χρόνου μαζί, σε κάτι τελείως διαφορετικό» αποκάλυψε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top