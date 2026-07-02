Πρόταση γάμου στα 450 μέτρα πάνω από το Μανχάταν - Βίντεο AP

Πρόταση γάμου που «κόβει» την ανάσα έκανε ένας Ρώσος αναρριχητής στη σύντροφό του, αφού σκαρφάλωσαν στην κεραία του Empire State Building.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν οι δύο αναρριχητές κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του ουρανοξύστη, σε ύψος 453 μέτρων πάνω από το Μανχάταν. Ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας μάσκες, κινήθηκαν χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, ισορροπώντας σε σημεία της μεταλλικής κατασκευής.

Αφού έφτασαν στην κορυφή, άνοιξαν ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη της εξουσίας, ο κόσμος γνωρίζει ειρήνη», το οποίο κυμάτιζε λόγω του αέρα.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Λίγο αργότερα, κατέβηκαν προσεκτικά από τη μεταλλική κατασκευή. Τότε ο άνδρας γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του και της έκανε πρόταση γάμου.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other. https://t.co/ngG3jOeTBU pic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC) July 1, 2026

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή τους.

H στιγμή της σύλληψης του ζευγαριού - Βίντεο AP

Ποιο είναι το ζευγάρι που συνελήφθη

Οι δύο αναρριχητές είναι η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Μπίρκους, γνωστοί rooftoppers ρωσικής καταγωγής που ζουν στο Νιου Τζέρσεϊ.

Έγιναν ευρύτερα γνωστοί μέσα από την ενασχόλησή τους με το rooftopping, δηλαδή την παράνομη αναρρίχηση σε ουρανοξύστες και άλλα ψηλά κτίρια χωρίς άδεια.

Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες επικίνδυνες «αποστολές» σε εμβληματικά κτίρια, όπως ο ουρανοξύστης Merdeka 118 στη Μαλαισία και το Goldin Finance 117 στην Κίνα.

Το ζευγάρι είχε επίσης αποτελέσει θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix το 2024 με τίτλο Skywalkers: A Love Story, το οποίο παρουσίαζε τη σχέση τους μέσα από τις ακραίες αναρριχητικές τους δράσεις.