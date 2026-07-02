Empire State Building: Της έκανε πρόταση γάμου στα 453 μέτρα - Δείτε βίντεο

Ποιο είναι το ζευγάρι που συνελήφθη

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Πρόταση γάμου στα 450 μέτρα πάνω από το Μανχάταν - Βίντεο AP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ρώσος αναρριχητής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του στην κορυφή του Empire State Building, σε ύψος 453 μέτρων.
  • Οι δύο αναρριχητές, Άντζελα Νικολάου και Ιβάν Μπίρκους, σκαρφάλωσαν χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας και άνοιξαν πανό με μήνυμα αγάπης.
  • Η αστυνομία της Νέας Υόρκης τους συνέλαβε μετά την πρόταση γάμου.
  • Το ζευγάρι είναι γνωστό για τις επικίνδυνες αναρριχήσεις τους και έχει συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ του Netflix.
  • Έχουν πραγματοποιήσει αναρριχήσεις σε διάφορα εμβληματικά κτίρια παγκοσμίως.

Πρόταση γάμου που «κόβει» την ανάσα έκανε ένας Ρώσος αναρριχητής στη σύντροφό του, αφού σκαρφάλωσαν στην κεραία του Empire State Building

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν οι δύο αναρριχητές κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του ουρανοξύστη, σε ύψος 453 μέτρων πάνω από το Μανχάταν. Ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας μάσκες, κινήθηκαν χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, ισορροπώντας σε σημεία της μεταλλικής κατασκευής. 

Αφού έφτασαν στην κορυφή, άνοιξαν ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη της εξουσίας, ο κόσμος γνωρίζει ειρήνη», το οποίο κυμάτιζε λόγω του αέρα.  

Λίγο αργότερα, κατέβηκαν προσεκτικά από τη μεταλλική κατασκευή. Τότε ο άνδρας γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του και της έκανε πρόταση γάμου. 

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή τους. 

Empire State Building: Της έκανε πρόταση γάμου στα 453 μέτρα - Δείτε βίντεο

H στιγμή της σύλληψης του ζευγαριού - Βίντεο AP 

Ποιο είναι το ζευγάρι που συνελήφθη

Οι δύο αναρριχητές είναι η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Μπίρκους, γνωστοί rooftoppers ρωσικής καταγωγής που ζουν στο Νιου Τζέρσεϊ. 

 

 

Έγιναν ευρύτερα γνωστοί μέσα από την ενασχόλησή τους με το rooftopping, δηλαδή την παράνομη αναρρίχηση σε ουρανοξύστες και άλλα ψηλά κτίρια χωρίς άδεια. 

 

 

Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες επικίνδυνες «αποστολές» σε εμβληματικά κτίρια, όπως ο ουρανοξύστης Merdeka 118 στη Μαλαισία και το Goldin Finance 117 στην Κίνα. 

 

 

 

 

Το ζευγάρι είχε επίσης αποτελέσει θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix το 2024 με τίτλο Skywalkers: A Love Story, το οποίο παρουσίαζε τη σχέση τους μέσα από τις ακραίες αναρριχητικές τους δράσεις. 

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