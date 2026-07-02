To Nissan LEAF κατακτά τον τίτλο «Car of the Year 2026»

Γιατί βραβεύτηκε από το Auto Express

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To Nissan LEAF κατακτά τον τίτλο «Car of the Year 2026»
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Το νέο Nissan LEAF, η τρίτη γενιά του εμβληματικού μοντέλου που καθιέρωσε την ηλεκτροκίνηση στο ευρύ κοινό, απέσπασε τρεις κορυφαίες διακρίσεις στα φετινά Auto Express New Car Awards 2026. Κατέκτησε τον τίτλο «Car of the Year 2026», καθώς και τις διακρίσεις «Small Company Car of the Year» και «Affordable Electric Car of the Year», επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή σειρά διεθνών διακρίσεων για το νέο LEAF, μεταξύ των οποίων το «Car of the Year» από το The Sun, το  «Women's World Car of the Year», καθώς και το « Autotrader’s Editors' Car of the Year». 

To Nissan LEAF κατακτά τον τίτλο «Car of the Year 2026»

Ο συνδυασμός προηγμένης τεχνολογίας, κορυφαίας ποιότητας κύλισης και εντυπωσιακής αυτονομίας έως 622 χλμ. καθιστά το νέο LEAF μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για εταιρικούς στόλους και επαγγελματίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου «Small Company Car of the Year». 

Ο Richard Ingram, Deputy Editor του Auto Express, δήλωσε: «Ανεξάρτητα του κριτηρίου αξιολόγησης, το Nissan LEAF είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό αυτοκίνητο. Κανένας ανταγωνιστής δεν καταφέρνει να συνδυάσει τόσο αποτελεσματικά τη μεγάλη αυτονομία με την ανταγωνιστική τιμή, ενώ το προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις επιδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.Προσθέστε σε αυτά την κορυφαία ποιότητα κύλισης, την εξαιρετική οδική συμπεριφορά, τη δυναμική σχεδίαση και την ευρύχωρη και έξυπνα σχεδιασμένη καμπίνα και γίνεται ξεκάθαρο γιατί το νέο Nissan LEAF αξίζει απόλυτα αυτή τη διάκριση. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Βρετανία, αποτελεί μια πραγματική επιτυχία της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.» 

To Nissan LEAF κατακτά τον τίτλο «Car of the Year 2026»

Ο James Taylor, Managing Director της Nissan Motor GB, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το νέο LEAF, τιμήθηκε με τρία βραβεία από το Auto Express. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλε όλη η ομάδα μας, ώστε η τρίτη γενιά του LEAF να είναι η καλύτερη που δημιουργήσαμε ποτέ. Η ανάδειξή του ως "Car of the Year" από το Auto Express αποτελεί μια περήφανη στιγμή για όλους στη Nissan και ιδιαίτερα για την ομάδα του εργοστασίου μας στο Sunderland, η οποία έχει πλέον κατασκευάσει τρεις γενιές του βραβευμένου μοντέλου.» 

Το νέο Nissan LEAF προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα, εντυπωσιακή αυτονομία έως 622 χλμ. (WLTP) και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η ενσωματωμένη σουίτα της Google, αναβαθμίζοντας σημαντικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Παράλληλα, αποτελεί το πιο προηγμένο τεχνολογικά αυτοκίνητο Nissan που έχει κατασκευαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεβάζοντας τον πήχη της ηλεκτροκίνησης πιο ψηλά από ποτέ.

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