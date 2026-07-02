Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»

Τι είπε για τα «500ευρα» και τον Γιώργο Λιάγκα

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Ιωάννα Τούνη: Tα βίντεο που ανέβασε στο instagram με το ξέσπασμά της για τα 500ευρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη αντέτεινε κριτική στους δημοσιογράφους για ψευδείς αναφορές σχετικά με βίντεο της από το Μπαλί, όπου κρατούσε μπαλινέζικα χαρτονομίσματα.
  • Δηλώνει ότι έχει δεχθεί έντονο hate για δήθεν επίδειξη πλούτου, ενώ τα χαρτονομίσματα είχαν αξία λιγότερη από 5 ευρώ.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε αρνητικά την προβολή του πλούτου της Τούνη, τονίζοντας την ανάγκη για ενσυναίσθηση.
  • Η Τούνη εκφράζει την κούραση της να είναι στόχος κριτικής, ειδικά όταν οι τηλεθεάσεις πέφτουν.
  • Η δημόσια εικόνα της Τούνη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν, με αναφορές σε προηγούμενα βίντεο της.

Για τον «βούρκο της ελληνικής τηλεόρασης», τους «δημοσιογράφους που θα πρέπει η ίδια μάλλον να τους μάθει τη δουλειά τους» και άλλα τέτοια ξέσπασε με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram της η Ιωάννα Τούνη.

 

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Αφορμή στάθηκε το «χιουμοριστικό» βίντεο που ανέβασε η ίδια με τις φίλες της από το Μπαλί, στο οποίο απαθανατιζόταν να κάνει αέρα με χαρτονομίσματα, μέσα στην πισίνα, το οποίο σχολιάστηκε ως προς την επίδειξη πλούτου στην οποία επιδίδεται. Αυτό που φαίνεται να ενόχλησε την influencer είναι ότι ειπώθηκε ότι έκανε αέρα με 500ευρα, ενώ τα χαρτονομίσματα που κρατούσε ήταν μπαλινέζικα των 5 ευρώ, όπως εξήγησε. 

Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου, με 4,5 ευρώ στα χέρια μου»

Με το που προσγειώθηκε στη χώρα από το Μπαλί όπου βρισκόταν, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν έκανε επίδειξη πλούτου με 500ευρα και να εξαπολύσει επίθεση στους δημοσιογράφους «που έμπλεξαν το όνομά της με ψέματα και χυδαιότητες».

Το ξέσπασμα της Τούνη για τα «500ευρα» που ήταν μπαλενέζικα χαρτονομίσματα/ instagram

Το ξέσπασμα της Τούνη για τα «500ευρα» που ήταν μπαλενέζικα χαρτονομίσματα/ instagram

«Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος, το γνώριζα. Γι' αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη απ' όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα για να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπους να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση και αυτοπροσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προς ενημέρωση όλων αυτών, είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη να σας πω. Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα.

Έχω ακούσει τα πάντα, έχω λάβει άπειρα μηνύματα για έναν πανικό που προκλήθηκε στη χώρα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι συνέβη, για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά, τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν “πεντακοσάευρα”.

Το ξέσπασμα της Τούνη για τα «500ευρα» που ήταν μπαλενέζικα χαρτονομίσματα/ instagram

Το ξέσπασμα της Τούνη για τα «500ευρα» που ήταν μπαλενέζικα χαρτονομίσματα/ instagram

Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, προς ενημέρωσή σας, γιατί θα πρέπει να σας μάθω εγώ να κάνετε τη δουλειά σας μάλλον, αυτά εδώ πέρα λοιπόν δεν είναι πεντακοσάρικα, αυτά είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους σε αναλογία είναι λιγότερο από 5 ευρώ.

Κέρματα κρατάω στα χέρια μου, για να καταλάβεις, κέρματα, ούτε 5 ευρώ η αξία τους. Και μ' αυτά λοιπόν έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου, με 4,5 ευρώ στα χέρια μου.

Το ξέσπασμα της Τούνη για τα «500ευρα» που ήταν μπαλενέζικα χαρτονομίσματα/ instagram

Το ξέσπασμα της Τούνη για τα «500ευρα» που ήταν μπαλενέζικα χαρτονομίσματα/ instagram

Αφήνω αυτό εδώ, να πάω σπίτι μου λίγο να ηρεμήσω, και θα ξαναπιάσουμε το θέμα, γιατί όσο και να μη θέλω να ασχοληθώ, όταν μπλέκουν το όνομά σου με ψέματα και χυδαιότητες, νομίζω ότι δεν έχεις και επιλογή», ακούγεται να λέει στα τρία instastories που ανέβασε για το εν λόγω θέμα. 

Στα ίδια stories, σημειώνει πως έχει κουραστεί να είναι ο εύκολος στόχος όταν πέφτουν τα νούμερα τηλεθέασης και πως το όνομά της είναι στανταράκι γιατί «πουλάει».

Τι είπε ο Λιάγκας για το βίντεο της Τούνη

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», χθες, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με έντονο τρόπο το βίντεο της Ιωάννας Τούνη από το Μπαλί, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει επίδειξη χρημάτων μέσα στην πισίνα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι αντίθετος με την επιχειρηματική της επιτυχία, αλλά με τον τρόπο που επιλέγει να την προβάλλει.

Λιάγκας: «Κόλαφος» για την Τούνη - «Ντρέπεται και η ντροπή!»

«Μπράβο της που βγάζει λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως πως «δεν την τιμά αυτή η στάση που έχει επιλέξει να κάνει», καθώς θεωρεί ότι η εικόνα αυτή είναι «μια στάση προκλητική», ειδικά σε μια περίοδο που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά. Όπως είπε, «θα ντρεπόμουν στη θέση της» να δείχνει δημόσια τα χρήματά της, τονίζοντας πως χρειάζεται «μια ενσυναίσθηση» απέναντι στην κοινωνία.

Ο παρουσιαστής υποστήριξε ακόμη ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο ενισχύεται από τον αλγόριθμο των social media, σημειώνοντας πως η ίδια γνωρίζει ότι «ο αλγόριθμος της δίνει boost», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και σωστό. Παράλληλα, επισήμανε ότι όσοι την επιβραβεύουν με σχόλια, στην πραγματικότητα δεν την βοηθούν, λέγοντας πως «εναντίον της Τούνη είναι αυτοί που της λένε ότι κάνει καλά και κουνάει τα πεντακοσάρικα», ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι της λέει «μια αλήθεια».

Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «είναι ντροπή να προβάλλεις» τον πλούτο σου με αυτόν τον τρόπο, ειδικά όταν «υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν αν θα έχουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ», καταλήγοντας πως «δεν κοκορεύεσαι για την επιτυχία σου».

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα Τούνη έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τις τοποθετήσεις της αναφορικά με τα χρήματα που έχει αποκτήσει.

Τσιμτσιλή για Τούνη: «Οι πραγματικά πλούσιοι δε χρειάζεται να το φωνάζουν»

Πριν λίγες μέρες, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok μέσω του οποίου απαντούσε σε κάποιον χρήστη που της σχολίασε πως είναι «για τα πανηγύρια». Εμφανίστηκε λοιπόν δήθεν να κλαίει και μετά να ποζάρει με αυτοπεποίθηση. 

Τούνη: Η απάντηση σε follower που τη χαρακτήρισε «για τα πανηγύρια»

«Εγώ κλαίω γιατί ο user.... μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει», έγραψε.

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