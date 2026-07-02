Η Άννα Κέντρικ πρωταγωνιστεί στο καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ «Άλις, Αγάπη Μου» (Alice, Darling), που κάνει Α' τηλεοπτική προβολή στο Star την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 23:30.

Μια ιστορία για τη χειριστική σχέση, τη γυναικεία φιλία και τη δύναμη να διεκδικήσεις ξανά τη ζωή σου, σε μια ταινία που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η υπόθεση:

Η Άλις υφίσταται καθημερινά την ψυχολογική καταπίεση από τον φίλο της, Σάιμον. Όταν βρίσκεται διακοπές με δύο στενές της φίλες, θα ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό της, που είχε πλέον χάσει, και θα νιώσει ότι βρίσκει τη δύναμη να αντισταθεί.

Η αντίδραση, όμως, του Σάιμον είναι συντριπτική και θα δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της Άλις, όπως και τον βαθύ δεσμό της με τις φίλες της...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μέρι Νάι

ΠΑΙΖΟΥΝ: Άννα Κέντρικ, Τσάρλι Καρίκ, Μαρκ Γουίνινγκ, Γούνμι Μοσάκου

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