«Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε με τους φίλους του», αποκάλυψε ο Απόστολος Ρουβάς, με... παράπονο αναφερόμενος στη σχέση του με τον αδερφό του, Σάκη Ρουβά.

Στον νέο χώρο εστίασης με τον οποίο συνεργάζεται, συνάντησε η κάμερα του Happy Day τον γνωστό σεφ. Ο σεφ, που γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή της Δανάης Μπάρκα πριν μερικά χρόνια, αλλά και τη συμμετοχή του στο Survivor, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τη ζωή του σήμερα και τη σχέση με τον αδελφό του, τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Όπως είπε ο ίδιος, στο σπίτι μαγειρεύει περισσότερο η σύζυγός του, Φανή Γιαβρίδου, παρά εκείνος: «Στο σπίτι μαγειρεύει η Φανή κατά κύριο λόγο, γιατί εγώ συνήθως λείπω».

Όσο για το αν έχει κληρονομήσει το ταλέντο του αδελφού του στο τραγούδι και τα σχολικά τους χρόνια, ο Απόστολος Ρουβάς σημείωσε:

«Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1-2 φορές. Ευτυχώς λίγοι το θυμούνται, και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι. Όταν ήμασταν μικροί δεν βρισκόμασταν στο ίδιο σχολείο. Όταν ο Σάκης ήταν στο Γυμνάσιο, εγώ ήμουν ακόμη στο Δημοτικό. Δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιος έχει περισσότερες κατακτήσεις».

Ο Απόστολος Ρουβάς είναι ο μικρότερος αδελφός του Σάκη Ρουβά. Τον Οκτώβριο του 2024 παντρεύτηκε τη Φανή Γιαβρίδου μετά από αρκετά χρόνια σχέσης, ενώ μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.