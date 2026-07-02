Το παράπονο του Απόστολου Ρουβά για τον Σάκη: «Όταν ήμασταν παιδιά...»

Όσα είπε ο γνωστός σεφ για τον αδερφό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 13:16 Νίκης Κεραμέως: Καταργείται η μείωση 30% στις συντάξεις χηρείας
02.07.26 , 13:13 Cash or Trash: Το μικρό αντικείμενο με τη μεγάλη ιστορική αξία
02.07.26 , 13:05 Citroën Racing Formula E: Στη Σαγκάη για έναν κρίσιμο διπλό αγώνα
02.07.26 , 12:59 Απαγορευτικό το ντους αμέσως μετά τη γυμναστική - Γιατρός εξηγεί
02.07.26 , 12:55 «Άλις, Αγάπη Μου»: Ψυχολογικό θρίλερ σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
02.07.26 , 12:51 Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» - «Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026
02.07.26 , 12:47 Ηράκλειο: 58χρονος πήγε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο
02.07.26 , 12:22 Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
02.07.26 , 12:15 Καλό καλοκαίρι, με συνταγή για κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ
02.07.26 , 12:07 Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»
02.07.26 , 12:06 Το παράπονο του Απόστολου Ρουβά για τον Σάκη: «Όταν ήμασταν παιδιά...»
02.07.26 , 12:03 Ποια είναι η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα
02.07.26 , 12:00 Ιούλιος 2026: Ποια 4 ζώδια θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση;
02.07.26 , 11:58 «Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
02.07.26 , 11:36 Ματίκα - Ιορδανίδης: Ποιος είναι ζηλιάρης & ποιος η drama queen της σχέσης;
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Ραγδαία αλλαγή του καιρού μετά τον καύσωνα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
«Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
H απάντηση της Βρισηίδας στον Μαρτίκα: «Η απάντηση θα δοθεί στα δικαστήρια»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Απόστολος Ρουβάς εξέφρασε παράπονο ότι ο αδελφός του, Σάκης, δεν τον έπαιρνε μαζί του όταν ήταν παιδιά.
  • Μίλησε για τη σχέση του με τον Σάκη και τα παιδικά τους χρόνια, αναφέροντας ότι δεν είχαν κοινό σχολείο.
  • Ο Απόστολος δήλωσε ότι η σύζυγός του, Φανή Γιαβρίδου, μαγειρεύει περισσότερο στο σπίτι.
  • Αναφέρθηκε στο ταλέντο του αδελφού του στο τραγούδι, λέγοντας ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσει.
  • Ο Απόστολος παντρεύτηκε τη Φανή το 2024 και έχουν έναν γιο που γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 2023.

«Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε με τους φίλους του», αποκάλυψε ο Απόστολος Ρουβάς, με... παράπονο αναφερόμενος στη σχέση του με τον αδερφό του, Σάκη Ρουβά.

Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»

ρουβάς

Στον νέο χώρο εστίασης με τον οποίο συνεργάζεται, συνάντησε η κάμερα του Happy Day τον γνωστό σεφ. Ο σεφ, που γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή της Δανάης Μπάρκα πριν μερικά χρόνια, αλλά και τη συμμετοχή του στο Survivor, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τη ζωή του σήμερα και τη σχέση με τον αδελφό του, τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Όπως είπε ο ίδιος, στο σπίτι μαγειρεύει περισσότερο η σύζυγός του, Φανή Γιαβρίδου, παρά εκείνος: «Στο σπίτι μαγειρεύει η Φανή κατά κύριο λόγο, γιατί εγώ συνήθως λείπω».

Όσο για το αν έχει κληρονομήσει το ταλέντο του αδελφού του στο τραγούδι και τα σχολικά τους χρόνια, ο Απόστολος Ρουβάς σημείωσε:
«Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1-2 φορές. Ευτυχώς λίγοι το θυμούνται, και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι. Όταν ήμασταν μικροί δεν βρισκόμασταν στο ίδιο σχολείο. Όταν ο Σάκης ήταν στο Γυμνάσιο, εγώ ήμουν ακόμη στο Δημοτικό. Δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιος έχει περισσότερες κατακτήσεις».

σακης ρουβάς

Ο Απόστολος Ρουβάς είναι ο μικρότερος αδελφός του Σάκη Ρουβά. Τον Οκτώβριο του 2024 παντρεύτηκε τη Φανή Γιαβρίδου μετά από αρκετά χρόνια σχέσης, ενώ μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ
 |
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top