Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E συνεχίζει την ασιατική του περιοδεία αυτό το Σαββατοκύριακο με έναν διπλό αγώνα στην μόνιμη πίστα* της Σαγκάης για τους γύρους 12 και 13 της 12ης σεζόν. Καθώς το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική του φάση, κάθε βαθμός που θα εξασφαλισθεί θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμος στη μάχη της κατάταξης σε όλες τις βαθμολογίες του πρωταθλήματος. Μετά από έναν ιδιαίτερα γεμάτο συμβάντα αγώνα στη Σάνια της Κίνας, η ομάδα Citroën Racing Formula E κατευθύνεται σε μία από τις ταχύτερες και πιο εμβληματικές μόνιμες πίστες στο ημερολόγιο της Formula E. Με μήκος 3,051 χλμ., η Διεθνής Πίστα της Σαγκάης διατηρεί την ίδια διάταξη που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις και παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική πρόκληση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πίστες δρόμου της Formula E.

Σχεδιασμένη για να φιλοξενήσει κορυφαίες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, η πίστα συνδυάζει μεγάλες ευθείες, ζώνες με έντονο φρενάρισμα και πιο τεχνικά τμήματα, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για προσπεράσεις. Η διάταξή της τοποθετεί τη διαχείριση και την ανάκτηση ενέργειας στην καρδιά της απόδοσης, καθιστώντας τη Σαγκάη έναν από τους πιο στρατηγικά απαιτητικούς χώρους της σεζόν.

Το Σαββατοκύριακο θα περιλαμβάνει επίσης δύο ξεχωριστές μορφές αγώνων. Ο αγώνας του Σαββάτου θα περιλαμβάνει το Pit Boost, μια υποχρεωτική στάση 30 δευτερολέπτων στα pit που επιτρέπει στους οδηγούς να επαναφορτίσουν έως και το 10% της μπαταρίας, σε συνδυασμό με μια μόνο λειτουργία Attack Mode έξι λεπτών, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στρατηγικής πολυπλοκότητας.

Ο αγώνας της Κυριακής θα επιστρέψει στην παραδοσιακή μορφή της Formula E, με την τυπική στρατηγική Attack Mode να απαιτεί από τις ομάδες να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους και στους δύο αγώνες.Οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία και τις δύο ημέρες του αγώνα, ενώ η πιθανότητα βροχής θα μπορούσε να προσθέσει ένα ακόμη απρόβλεπτο στοιχείο σε ένα πρωτάθλημα όπου οι διαφορές παραμένουν απίστευτα μικρές.

Αφού επέδειξε ενθαρρυντικό ρυθμό στον προηγούμενο γύρο χωρίς να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της στο τελικό αποτέλεσμα, η ομάδα Citroën Racing Formula E κατευθύνεται στη Σαγκάη με στόχο να συνεχίσει την πρόοδό της και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους δύο αγώνες.