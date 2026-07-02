Cash or Trash: Μικρό αντικείμενο, αλλά με μεγάλη ιστορική αξία

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στις 20.50 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλάζει ώρα προβολής και θα προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50 στο Star.
  • Στο επεισόδιο της Πέμπτης 2 Ιουλίου, τρεις νέοι πωλητές παρουσιάζουν αντικείμενα με ιστορική αξία.
  • Ο Αναστάσιος επιστρέφει με αντικείμενο από τη συλλογή του πατέρα του, ενώ ο Μάριος φέρνει εντυπωσιακά φωτιστικά.
  • Ο Κυριάκος παρουσιάζει μικρό αντικείμενο με μεγάλη ιστορική αξία, που εντυπωσιάζει τον εκτιμητή Θάνο Λούδο.
  • Η εξέλιξη της δημοπρασίας εξαρτάται από τις αποφάσεις των πωλητών σχετικά με τις προσφορές.

Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, άλλαξε ώρα προβολής και θα προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50, στο Star. 

Απόψε, Πέμπτη 2 Ιουλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Cash or Trash: Μικρό αντικείμενο, αλλά με μεγάλη ιστορική αξία

Ο Αναστάσιος επιστρέφει στο Cash or Trash, παρουσιάζοντας ένα ακόμη αντικείμενο από τη μεγάλη συλλογή του πατέρα του. Στο δωμάτιο των αγοραστών, θα καταφέρει να αξιοποιήσει τα δεδομένα της εκτίμησης του Θάνου Λούδου και να εξασφαλίσει μια υψηλή προσφορά;

Ο Μάριος παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα εντυπωσιακό ζευγάρι φωτιστικών.

Cash or Trash: Μικρό αντικείμενο, αλλά με μεγάλη ιστορική αξία

Αν και έζησε για πολλά χρόνια στην Αμερική, ο πωλητής δεν έπαψε ποτέ να αγαπά την Ελλάδα. Ο θαυμασμός του για την εκπομπή τον οδήγησε να βρεθεί στο δωμάτιο των αγοραστών, δηλώνοντας έτοιμος να ζήσει μια δυνατή δημοπρασία και να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τα αντικείμενά του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντικείμενο που παρουσιάζει ο Κυριάκος στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος, όμως η ιστορική του αξία εντυπωσιάζει τον Θάνο Λούδο.

Η εξέλιξη της δημοπρασίας, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του ίδιου του πωλητή, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα επιμείνει στις προσδοκίες του ή θα δείξει ευελιξία απέναντι στις προσφορές των αγοραστών.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash Or Trash
 

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Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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