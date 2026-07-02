Νίκης Κεραμέως: Καταργείται η μείωση 30% στις συντάξεις χηρείας

Τι ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 16:03 Γλυφάδα: Λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event- Με denim Αλεξάνδρου & Σκορδά
02.07.26 , 16:00 Έξι λόγοι για τους οποίους η αερόβια γυμναστική παραμένει ιδανική
02.07.26 , 15:17 Συγκινεί η μητέρα του Νικήτα: «Δεν πρόλαβα να φιλήσω ζωντανό το παιδί μου»
02.07.26 , 15:02 Τραγωδία στο φαράγγι Τρύφου: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός
02.07.26 , 14:44 Λιγνάδης: «Έχω καταστραφεί, μέλημά μου να μην πάω φυλακή»
02.07.26 , 14:40 Νάντια Μπουλέ: «Μεγαλώνοντας μαθαίνεις να βάζεις όρια σε ανθρώπους»
02.07.26 , 14:31 Δ. Παπανικολάου: Θεωρεί «δώρο» τη συνεργασία με ηθοποιούς του Άγιου Έρωτα
02.07.26 , 14:26 Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
02.07.26 , 14:19 Δυνατός σεισμός στην Κάρπαθο
02.07.26 , 14:17 Συγκινεί η Παυλίνα Βουλγαράκη: «Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν από 23 χρόνια»
02.07.26 , 14:17 Θεσσαλονίκη: «Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι, είναι δολοφόνος»
02.07.26 , 14:00 Οι hot χρωματικοί συνδυασμοί της σεζόν που σου φτιάχνουν τη διάθεση
02.07.26 , 13:51 Πώς επιλέγει η εφορία σε ποιους θα κάνει αιφνιδιαστικό έλεγχο
02.07.26 , 13:49 Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Άρη - Ουρανού & τα 4 ζώδια που πρέπει να προσέχουν
02.07.26 , 13:44 Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Συγκινεί η μητέρα του Νικήτα: «Δεν πρόλαβα να φιλήσω ζωντανό το παιδί μου»
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
Δανάη Παππά: «Με αυτά που βίωσα, έχω κλειστεί στον εαυτό μου»
Ραγδαία αλλαγή του καιρού μετά τον καύσωνα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Τι ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως για τις συντάξεις χηρείας / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την κατάργηση της μείωσης 30% στις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία.
  • Η νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί άμεσα και θα απαλλάξει τους συνταξιούχους χηρείας από αναδρομικά ποσά.
  • Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%.
  • Η ρύθμιση ενισχύει την προστασία των οικογενειών που έχουν χάσει τον άνθρωπό τους, χωρίς να διαταράσσει τη δημοσιονομική ισορροπία.
  • Η υπουργός τόνισε ότι η ρύθμιση είναι αποτέλεσμα ανάπτυξης και καλύτερης λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος.

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως έκανε γνωστό στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου της για την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, «απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή».

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις, όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

«Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δε θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας το επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%», διευκρίνισε η κ. Κεραμέως.

«Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος», υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
 |
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top