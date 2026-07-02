Μέσα από εκατομμύρια ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και αλγοριθμικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου ψάχνει η εφορία ποιους θα ελέγξει.

Η εφορία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη.

Στις 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, βεβαιώθηκαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις και καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ. Παράλληλα, σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.

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