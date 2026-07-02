Πώς επιλέγει η εφορία σε ποιους θα κάνει αιφνιδιαστικό έλεγχο

Οι «ύποπτες» ενδείξεις που χτυπούν «καμπανάκι»

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εφορία χρησιμοποιεί αλγοριθμικά μοντέλα και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να επιλέξει ποιοι θα ελεγχθούν.
  • Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής.
  • 53% των ελεγμένων επιχειρήσεων (20 από 38) διαπιστώθηκαν να παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία.
  • Συνολικά βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις με πρόστιμα 50.000 ευρώ.
  • Δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη υπέστησαν 48ωρη αναστολή λειτουργίας λόγω σοβαρών παραβάσεων.

Μέσα από εκατομμύρια ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και αλγοριθμικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου ψάχνει η εφορία ποιους θα ελέγξει.

Η εφορία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη.

Στις 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, βεβαιώθηκαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις και καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ. Παράλληλα, σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.

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