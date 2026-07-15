Καλοκαιρινές διακοπές: Πώς να αποφύγετε τα περιττά κιλά το καλοκαίρι

Χρήσιμες συμβουλές για να διατηρήσουμε το βάρος μας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.07.26 , 11:41 Μάρω Κοντού: Αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί κινηματογραφικοί της ρόλοι
15.07.26 , 11:18 Κυψέλη: Ρωγμές σε δεκάδες πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα
15.07.26 , 11:11 Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»
15.07.26 , 10:34 Μάρω Κοντού: «Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί»
15.07.26 , 10:33 Κύπρος: Έπαιζε με τον 3χρονο γιο του, τού γλίστρησε κι έπεσε απ'το παράθυρο
15.07.26 , 10:24 Καλοκαιρινές διακοπές: Πώς να αποφύγετε τα περιττά κιλά το καλοκαίρι
15.07.26 , 10:12 Μάρω Κοντού: Οι μεγάλοι έρωτες στη ζωή της αείμνηστης ηθοποιού
15.07.26 , 10:00 Freddo Cappuccino: Πώς να φτιάξεις αφρόγαλα στο σπίτι χωρίς μηχανή
15.07.26 , 09:59 Απόστολος Γκλέτσος: Η δήλωση για το... ψάρι ήταν στρατηγική κίνηση!
15.07.26 , 09:56 Κόρινθος: Σορός γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό
15.07.26 , 09:44 Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά
15.07.26 , 09:25 Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα
15.07.26 , 09:05 Αλέξης Γεωργούλης: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια»
15.07.26 , 09:05 Renault Twingo: Πρώτη γνωριμία με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
15.07.26 , 09:03 Τζιάνι Βερσάτσε: Δολοφονήθηκε από έναν ζιγκολό serial killer!
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Μάρω Κοντού: Οι μεγάλοι έρωτες στη ζωή της αείμνηστης ηθοποιού
Πειραιάς: «Το κορίτσι μου το έχασα», φώναζε η μητέρα της 24χρονης
ΔΥΠΑ: 8.000 θέσεις για ανέργους στο Δημόσιο
Κύπρος: Έπαιζε με τον 3χρονο γιο του, τού γλίστρησε κι έπεσε απ'το παράθυρο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σε ρόλο... μάστορα στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου
Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Γιατί παίρνουμε κιλά το καλοκαίρι; / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι κάτι που αναμένουμε με μεγάλο ενθουσιασμό κάθε χρονιά. Ξεκούραση, βουτιές σε κρυστάλλινα νερά και γευστικές συνταγές είναι κάποια από όσα βιώνουμε κάθε τέτοια εποχή.

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψιν μας τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν στη διάθεση και την όρεξή μας, ώστε να διατηρήσουμε το σωματικό μας βάρος και να αποφύγουμε τα περιττά κιλά των διακοπών.

Ψυχολόγος εξηγεί γιατί χρειαζόμαστε «διακοπές έπειτα από διακοπές»

Καλοκαιρινές διακοπές: Πώς να αποφύγετε τα περιττά κιλά το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι σημαίνει βόλτες και περισσότερο χρόνο εκτός σπιτιού, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές. Πώς θα καταφέρετε με ευεργετικό τρόπο διατηρήσετε ή και χάσετε κάποια κιλά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών; Ακολουθώντας κάποιες απλές, αλλά πολύ χρήσιμες συμβουλές. 

Διατροφολόγος αποκαλύπτει τις καλύτερες καλοκαιρινές τροφές

Ενυδάτωση: Το «Α και το Ω»

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν αναπόφεκτα έντονη εφίδρωση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το αίσθημα της δίψας. Εκτός από νερό, που είναι ο πολυτιμότερος «σύμμαχός» σας στην αποτελεσματική ενυδάτωση, επιλέξτε τροφές που περιέχουν μεγάλες ποσότητες νερού. Συγκεκριμένα, τα φρούτα, τα λαχανικά και κατ’ επέκταση τα λαδερά φαγητά προσφέρουν εξίσου σημαντικές ποσότητες νερού, καθώς η περιεκτικότητά τους αγγίζει έως και το 90%.

Παράλληλα, οι τροφές αυτές περιέχουν πολλές φυτικές ίνες και είναι σχετικά «φτωχές» σε θερμίδες. Έτσι, εάν είστε προσεκτικοί στην ποσότητα του ελαιολάδου κατά την παρασκευή των λαδερών και της σαλάτας, τότε το συνολικό θερμιδικό περιεχόμενο της διατροφής σας θα διατηρείται σε αρκετά χαμηλό επίπεδο. Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η αυξημένη ποσότητα των φυτικών ινών που περιέχουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα φέρνουν το αίσθημα του κορεσμού, βοηθώντας σημαντικά στη διατήρηση του φυσιολογικό βάρους σώματος κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Καλοκαιρινές διακοπές: Πώς να αποφύγετε τα περιττά κιλά το καλοκαίρι

Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργούν αποτρεπτικά όσον αφορά στην κατανάλωση μεγάλων και «βαριών» γευμάτων, τα οποία αυξάνουν την παραγόμενη θερμότητα από το σώμα μας και είναι περισσότερο δύσπεπτα.

Άσκηση σε υψηλές θερμοκρασίες: Συμβουλές από καθηγητή Εργοφυσιολογίας

Επιλέξτε τα μικρά και ελαφριά γεύματα

Μία έξυπνη πρόταση αποτελούν τα μικρά και ελαφριά γεύματα που περιέχουν πρωτεΐνη με λίγα λιπαρά, όπως πουλερικά και ψάρια, σε συνδυασμό με μία πηγή υδατάνθρακα (ψωμί, ρύζι, ζυμαρικό, πατάτα) και σαλάτα με φρέσκα λαχανικά και μικρή ποσότητα ελαιολάδου. Παράλληλα, για τα ενδιάμεσα γεύματα (σνακ) προτιμήστε δροσερά φρούτα, γιαούρτι χαμηλών λιπαρών ή smoothies. Τέλος, ως επιδόρπιο, μπορείτε να επιλέγετε μία απλή μπάλα παγωτό σε συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα, έτσι ώστε να μην υπερβείτε κατά πολύ τις έξτρα θερμίδες.

Διακοπές: Αλκοόλ και γλυκά με μέτρο

Φυσικά τα δροσερά γευστικά κοκτέιλ και τα ποτά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών, έτσι, για να μη στερηθείτε πλήρως την απόλαυση ενός αγαπημένου ροφήματος, προσπαθήστε να τα περιορίσετε σε 1-2 ποτά ή κοκτέιλ την εβδομάδα. Θυμηθείτε όμως, ότι τα κοκτέιλ περιέχουν συνήθως ζάχαρη και καταστευάζονται από ποτά με υψηλούς βαθμούς αλκοόλης, κάτι που σημαίνει και περισσότερες θερμίδες. Εναλλακτική επιλογή αποτελούν ένα ποτήρι κρύα μπίρα ή ένα ποτήρι κρασί.

Καλοκαιρινές διακοπές: Πώς να αποφύγετε τα περιττά κιλά το καλοκαίρι

Κολύμπι ή περπάτημα: Η τέλεια σωματική άσκηση για το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι η τέλεια ευκαιρία για να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα. Το κολύμπι στη θάλασσα, οι καλοκαιρινοί περίπατοι, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή άσκησης, αποτελούν ευχάριστους τρόπους για να διατηρείστε δραστήριοι σε καθημερινή βάση, ενισχύοντας τη λειτουργία του μεταβολισμού και την καύση λιπώδους μάζας.

Συμπερασματικά, η επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού μας, η τήρηση μικρών και ελαφριών γευμάτων, η υιοθέτηση του μέτρου στην κατανάλωση ποτών και γλυκών, καθώς επίσης και η ένταξη οποιασδήποτε μορφής φυσικής δραστηριότητας, αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διατήρηση του σωματικού μας βάρους.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΛΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 |
ΒΑΡΟΣ
 |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί Θέλουμε Διακοπές Έπειτα Από διακοπές
Υγεια
Ψυχολόγος εξηγεί γιατί χρειαζόμαστε «διακοπές έπειτα από διακοπές»
Μεσογειακή διατροφή
Υγεια
Μεσογειακή διατροφή: Τα σημαντικά οφέλη στην ψυχική υγεία
Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας
Υγεια
Η 8η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας
Πού Οφείλονται Τα Αυξημένα Ποσοστά Καρκίνου Στους Μillenials
Υγεια
Αυξημένα ποσοστά καρκίνου στους millennials - Πού οφείλονται;
Γιατρός Εξηγεί Γιατί Απαγορεύεται Το Ντους Μετά Την Άσκηση
Υγεια
Απαγορευτικό το ντους αμέσως μετά τη γυμναστική - Γιατρός εξηγεί
Άσκηση το καλοκαίρι
Υγεια
Άσκηση σε υψηλές θερμοκρασίες: Συμβουλές από καθηγητή Εργοφυσιολογίας
Ωτίτιδες Το Καλοκαίρι
Υγεια
Ωτίτιδες: Χρήσιμες συμβουλές για να προστατέψετε τα αυτιά σας το καλοκαίρι
Η Κορυφαία Διατροφή Για Το Καλοκαίρι
Υγεια
Διατροφολόγος αποκαλύπτει τις καλύτερες καλοκαιρινές τροφές
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Υγεια
Smoke Free Greece: «Πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top