Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι κάτι που αναμένουμε με μεγάλο ενθουσιασμό κάθε χρονιά. Ξεκούραση, βουτιές σε κρυστάλλινα νερά και γευστικές συνταγές είναι κάποια από όσα βιώνουμε κάθε τέτοια εποχή.

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψιν μας τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν στη διάθεση και την όρεξή μας, ώστε να διατηρήσουμε το σωματικό μας βάρος και να αποφύγουμε τα περιττά κιλά των διακοπών.

Το καλοκαίρι σημαίνει βόλτες και περισσότερο χρόνο εκτός σπιτιού, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές. Πώς θα καταφέρετε με ευεργετικό τρόπο διατηρήσετε ή και χάσετε κάποια κιλά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών; Ακολουθώντας κάποιες απλές, αλλά πολύ χρήσιμες συμβουλές.

Ενυδάτωση: Το «Α και το Ω»

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν αναπόφεκτα έντονη εφίδρωση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το αίσθημα της δίψας. Εκτός από νερό, που είναι ο πολυτιμότερος «σύμμαχός» σας στην αποτελεσματική ενυδάτωση, επιλέξτε τροφές που περιέχουν μεγάλες ποσότητες νερού. Συγκεκριμένα, τα φρούτα, τα λαχανικά και κατ’ επέκταση τα λαδερά φαγητά προσφέρουν εξίσου σημαντικές ποσότητες νερού, καθώς η περιεκτικότητά τους αγγίζει έως και το 90%.

Παράλληλα, οι τροφές αυτές περιέχουν πολλές φυτικές ίνες και είναι σχετικά «φτωχές» σε θερμίδες. Έτσι, εάν είστε προσεκτικοί στην ποσότητα του ελαιολάδου κατά την παρασκευή των λαδερών και της σαλάτας, τότε το συνολικό θερμιδικό περιεχόμενο της διατροφής σας θα διατηρείται σε αρκετά χαμηλό επίπεδο. Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η αυξημένη ποσότητα των φυτικών ινών που περιέχουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα φέρνουν το αίσθημα του κορεσμού, βοηθώντας σημαντικά στη διατήρηση του φυσιολογικό βάρους σώματος κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργούν αποτρεπτικά όσον αφορά στην κατανάλωση μεγάλων και «βαριών» γευμάτων, τα οποία αυξάνουν την παραγόμενη θερμότητα από το σώμα μας και είναι περισσότερο δύσπεπτα.

Επιλέξτε τα μικρά και ελαφριά γεύματα

Μία έξυπνη πρόταση αποτελούν τα μικρά και ελαφριά γεύματα που περιέχουν πρωτεΐνη με λίγα λιπαρά, όπως πουλερικά και ψάρια, σε συνδυασμό με μία πηγή υδατάνθρακα (ψωμί, ρύζι, ζυμαρικό, πατάτα) και σαλάτα με φρέσκα λαχανικά και μικρή ποσότητα ελαιολάδου. Παράλληλα, για τα ενδιάμεσα γεύματα (σνακ) προτιμήστε δροσερά φρούτα, γιαούρτι χαμηλών λιπαρών ή smoothies. Τέλος, ως επιδόρπιο, μπορείτε να επιλέγετε μία απλή μπάλα παγωτό σε συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα, έτσι ώστε να μην υπερβείτε κατά πολύ τις έξτρα θερμίδες.

Διακοπές: Αλκοόλ και γλυκά με μέτρο

Φυσικά τα δροσερά γευστικά κοκτέιλ και τα ποτά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών, έτσι, για να μη στερηθείτε πλήρως την απόλαυση ενός αγαπημένου ροφήματος, προσπαθήστε να τα περιορίσετε σε 1-2 ποτά ή κοκτέιλ την εβδομάδα. Θυμηθείτε όμως, ότι τα κοκτέιλ περιέχουν συνήθως ζάχαρη και καταστευάζονται από ποτά με υψηλούς βαθμούς αλκοόλης, κάτι που σημαίνει και περισσότερες θερμίδες. Εναλλακτική επιλογή αποτελούν ένα ποτήρι κρύα μπίρα ή ένα ποτήρι κρασί.

Κολύμπι ή περπάτημα: Η τέλεια σωματική άσκηση για το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι η τέλεια ευκαιρία για να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα. Το κολύμπι στη θάλασσα, οι καλοκαιρινοί περίπατοι, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή άσκησης, αποτελούν ευχάριστους τρόπους για να διατηρείστε δραστήριοι σε καθημερινή βάση, ενισχύοντας τη λειτουργία του μεταβολισμού και την καύση λιπώδους μάζας.

Συμπερασματικά, η επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού μας, η τήρηση μικρών και ελαφριών γευμάτων, η υιοθέτηση του μέτρου στην κατανάλωση ποτών και γλυκών, καθώς επίσης και η ένταξη οποιασδήποτε μορφής φυσικής δραστηριότητας, αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διατήρηση του σωματικού μας βάρους.