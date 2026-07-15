Μάρω Κοντού: «Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί»

Όσα έλεγε στην τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή της για τη ζωή και τον έρωτα

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Μ. Κοντού: «Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 χρονών - Πλέον δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Πριν από έναν μήνα, είχε νοσηλευτεί με κάταγμα στο ισχίο και η υγεία της επιδεινώθηκε.
  • Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Κοντού ήταν τρεις μήνες πριν, σε συνέντευξη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα».
  • Εξομολογήθηκε ότι ο έρωτας είναι ωραίος και ότι έχει ζήσει πολλές εμπειρίες στη ζωή της.
  • Τόνισε τη σημασία της ελευθερίας και της αποδοχής της περαστικότητας στη ζωή.

Θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού

Πριν περίπου έναν μήνα η Μάρω Κοντού είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Αττικόν με κάταγμα στο ισχίο της. Παρότι τότε πήρε εξιτήριο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί πρόσφατα στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου και κατέληξε.

Η Μάρω Κοντού ,πριν τρείς μήνες είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα, η Μάρω Κοντού είχε παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα» και στη Νίκη Λυμπεράκη.

Τότε η Μάρω Κοντού έκανε μια αναδρομή στα παιδικά της χρόνια και στους έρωτες που πέρασαν από τη ζωή της. Μάλιστα, είχε τονίσει πως στη ζωή, όλοι μας είμαστε περαστικοί.

«Αν έγραφα ένα βιβλίο, αυτό θα είχε τον τίτλο: Mάρω Κοντού, περαστική. Αυτό το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική γι’ αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα, όπως φιλοδοξίες, τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλο σχέδια… Τώρα τα 91 είναι χαράς ευαγγέλια. Νιώθω ελεύθερη από όλους και από όλα…Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά πιο ωραία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, τα μικρά» εξομολογούνταν τότε η Μάρω Κοντού.

Η Μάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα Αγγέλων Βήμα, το 2013/ NDP

Η Μάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα Αγγέλων Βήμα, το 2013/ NDP

«Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει. Δε νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό. Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει» είχε παραδεχτεί στην ίδια συνέντευξη η Μάρω Κοντού.

μαρω κοντου

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