Ασήμαντοι λόγοι που σε στρεσάρουν καθημερινά χωρίς να πρέπει

Το doomscrolling δεν σου προσφέρει τίποτα καλό, αλλά είναι δύσκολο να το σταματήσεις

Όσοι ζούμε σε μεγαλουπόλεις, έχουμε παντρευτεί και το καθημερινό στρες. Όσο ζεν και να θέλουμε να γίνουμε, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε και αυτό στέλνει καταπάνω μας νέα κύματα στρες. Η αποτυχία του να χαλαρώσουμε.

Έχουμε φτάσει όμως σε σημείο να το κανονικοποιούμε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το πόσο πολύ επηρεάζει τη σωματική μας υγεία. Το άγχος δεν είναι μόνο ότι επηρεάζει τη διάθεσή μας, αλλά και οτιδήποτε αφορά το σώμα. Και ενώ το γνωρίζουμε, το αποδεχόμαστε και συνεχίζουμε.

Εκτός λοιπόν από τη δουλειά, μία τοξική σχέση, προβλήματα υγείας των γύρω μας, οικονομικά προβλήματα και η λίστα δεν τελειώνει, καταφέρουμε να δημιουργούμε έξτρα άγχος στους εαυτούς μας.

Σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο

Είναι λες και είμαστε ρυθμισμένοι να μην χαιρόμαστε ή να μην πιστεύουμε ότι μας αξίζει κάτι πολύ καλό. Το χειρότερο σενάριο μάς προετοιμάζει για το κακό που μπορεί να έρθει και έτσι θεωρούμε ότι θα το χειριστούμε καλύτερα. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να ζούμε σε μία μόνιμη συνθήκη άγχους και να μην χαιρόμαστε τα καλά πράγματα που έρχονται.

Ξαναπαίζουμε στο μυαλό μας αγχώδεις καταστάσεις

Αντί να πάμε παρακάτω, ξαναπαίζουμε στο μυαλό μας όλες τις σκηνές που μας έχουν στρεσάρει, από την εποχή του σχολείου μέχρι και σήμερα. Το σώμα όμως δεν μπορεί να καταλάβει αν όντως σου συμβαίνει εκείνη τη στιγμή ή αν εσύ το σκέφτεσαι ενώ έχεις ξαπλώσει. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Διαβάστε αναλυτικά, για τις αιτίες του καθημερινού άγχους, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου