Η Εξαπάτηση σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Απόψε, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 00:15

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "Η Εξαπάτηση" προβάλλεται για πρώτη φορά στο Star.
  • Η Κέιτι, μια μυστηριώδης γυναίκα, μετακομίζει με την κόρη της σε νέα πόλη.
  • Η Κέιτι γίνεται φίλη με την Άντζελα Μόργκαν, μητέρα που επιθυμεί μεγαλύτερη οικογένεια.
  • Η φιλία τους εξελίσσεται σε επικίνδυνη εμμονή, καθώς η Κέιτι πλησιάζει την κόρη των Μόργκαν.
  • Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Μπέικερ, με πρωταγωνιστές τους Νίκολας Κέιτζ και Φέι Ντάναγουεϊ.

Μια μυστηριώδης νεαρή γυναίκα, η Κέιτι, μετακομίζει μαζί με την κόρη της σε μια νέα πόλη για να δραπετεύσουν από το παρελθόν τους και γρήγορα γίνονται φίλες με την Άντζελα Μόργκαν, μητέρα ενός παιδιού, που επιθυμεί να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη οικογένεια. Καθώς οι ζωές τους περιπλέκονται, η Άντζελα και ο σύζυγός της, Μπράιαν, καλούν την Κέιτι να μείνει στον ξενώνα τους και να εργαστεί ως νταντά του παιδιού τους. Αλλά η φιλία ανάμεσα στις δύο γυναίκες καταλήγει σε επικίνδυνη εμμονή, καθώς η Κέιτι ολοένα κι έρχεται πιο κοντά με την κόρη των Μόργκαν. Δεν αργεί η στιγμή που η Άντζελα και ο Μπράιαν αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η γλυκιά Κέιτι προσπαθεί να διαλύσει την οικογένειά τους…

Η Εξαπάτηση σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Η Εξαπάτηση σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Η Εξαπάτηση σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζόναθαν Μπέικερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Νίκολας Κέιτζ, Φέι Ντάναγουεϊ, Τζίνα Γκέρσον, Νίκι Γουίλαν

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