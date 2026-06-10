Την πρώτη της φωτογράφιση με μαγιό πραγματοποίησε η Κατερίνα Καινούργιου, λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, καρπού του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια δυνατή σχέση με τους τηλεθεατές της, οι οποίοι την ξεχωρίζουν γιατί είναι αληθινή και δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις.

Το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στο σώμα της αφότου έγινε μανούλα. Με ειλικρίνεια περιέγραψε στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τις ατέλειές της, συγχαίροντας την Άννα Πρέλεβιτς, η οποία κατάφερε να επανέλθει τόσο γρήγορα, παρά το γεγονός ότι είναι κι εκείνη νέα μαμά.

«Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά.

Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε γυμναστήριο και έχει γεννήσει δίδυμα… Κι είναι τόση, και θεά και κορμάρα» αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής της εκπομπής, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι από τότε που κράτησε στην αγκαλιά της το μωράκι της έχει σταματήσει να ασκεί κριτική στις άλλες μητέρες για τον τρόπο που διαχειρίζονται τη δημόσια εικόνα των παιδιών τους.

«Για το θέμα του παιδιού, η κάθε μητέρα, κρίνει και χειρίζεται, κάνει την επιλογή της και χειρίζεται τη δημόσια εικόνα του παιδιού, όπως η ίδια κρίνει εννοείται, εντάξει. Οπότε δεν είναι κατακριτέο και καταλαβαίνω και τη λογική της. Τώρα, αν εγώ μπορεί να φοβάμαι, ή κάποιες άλλες μπορεί να φοβούνται και να μη θέλουν, και αν μη τι άλλο δεν ξέρεις, απ’ το να εκτεθεί και μόνο του το παιδί, καλύτερα να είναι και η μαμά μαζί του. Αυτό λέει.

Από τότε που έγινα μαμά, δεν κρίνω άλλες μαμάδες! Η κάθε μαμά μεγαλώνει το παιδί της, όπως κρίνει η ίδια. Δεν επηρεάζονται οι μαμάδες. Όχι, όχι. Όχι! Η μαμά, στο μεγάλωμα του παιδιού, απ’ αυτά που θα πω εγώ, ή απ’ αυτά που θα πει η Μπάστα… όχι. Καμία δεν επηρεάζεται», τόνισε στη «Super Κατερίνα».

Η Κατερίνα Καινούργιου, πάντως, έχει αποφασίσει να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή της κορούλας της, δημοσιεύοντας επιλεκτικά φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους.