Μαριάννα Τουμασάτου: Τα χρόνια σπουδών στη Δραματική σχολή, οι συμμαθητές και η αναφορά στον Δημήτρη Βογιατζή- Τι αποκάλυψε για τον Αιμίλιο Χειλάκη

Συγκινήθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου όταν αναφέρθηκε στα χρόνια που σπούδαζε στη Δραματική Σχολή Θεάτρου «Κάρολος Κουν» με τον Αιμίλιο Χειλάκη, με τον οποίο αν και συμμαθητές, πρώτη φορά παίζουν φέτος μαζί στο θέατρο, στην παράσταση «Τακούνια στον βάλτο».

Μαριάννα Τουμασάτου - Αιμίλιος Χειλάκης/ NDP

Αναφερόμενη στον Αιμίλιο Χειλάκη, με τον οποίο θα μπορούσαν να είναι αδέλφια όπως είπε, μίλησε για την «τάξη» τους που ήταν πολύ αγαπημένη. Ανάμεσά τους ήταν και ο ηθοποιός, Δημήτρης Βογιατζής, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, το 2012.

«Με τον Αιμίλιο έχουμε πολλές ομοιότητες στις συμπεριφορές μας. Θα μπορούσαμε να ήμασταν αδέρφια δηλαδή. Το τμήμα μας δεν είχε γκομενιλίκια και γι' αυτό ήταν τόσο αγαπημένο, γιατί δεν μπήκανε ποτέ τέτοια σχέδια. Είχαμε μια τεράστια αδερφική αγάπη όλα τα παιδιά μεταξύ μας, σχεδόν τουλάχιστον. Είχαμε συγγενική πρόθεση και αυτό ευδοκίμησε πολύ, γιατί ήμασταν ένα υπέροχο τμήμα», περιέγραψε αρχικά η ηθοποιός στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον.

Συμφοιτητές τους ήταν η Υρώ Λούπη, η Μπέσσυ Μάλφα, ο Γιώργος Ευγενικός, ο Νίκος Ορφανός, ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Βογιατζής… «που θα πρέπει να το πω γιατί δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ. Ο Δημήτρης ευτύχησε να φτάσει αυτά τα χρόνια που έφτασε και που επέλεξε να λήξει τη ζωή του, γιατί υπήρχε ο Αιμίλιος», αποκάλυψε.

«Ο Αιμίλιος στήριξε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Σε όλα του, σε όλη τη διαδρομή του Δημήτρη ήτανε πάντα από πίσω ο Αιμίλιος. Όλη η τάξη ευχαριστεί τον Αιμίλιο όλα τα χρόνια της ζωής μας», συμπλήρωσε.

«Πήγα να πω για το τι συνέβαινε και μου ήρθε λίγο σαν σφαλιάρα, γιατί ο Δημήτρης λείπει σε όλους μας πολύ», κατέληξε.

Ο ηθοποιός Δημήτρης Βογιατζής στη σειρά Αέρινες σιωπές /Φωτογραφία Mega

Ο ηθοποιός Δημήτρης Βογιατζής έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 42 ετών. Είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του στη σειρά Αέρινες σιωπές.