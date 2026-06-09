Συγκινήθηκε η Τουμασάτου για Χειλάκη: «Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ»

Η αναφορά στον Δημήτρη Βογιατζή και η αποκάλυψη για τον Χειλάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 16:50 Τσεχία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το μωρό της και να το έδωσε στα σκυλιά
09.06.26 , 16:26 Καινούργιου: «Κοιτάζοντας την κόρη μου, τον ερωτεύομαι πιο πολύ»
09.06.26 , 16:17 Συγκινήθηκε η Τουμασάτου για Χειλάκη: «Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ»
09.06.26 , 16:02 «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω» σε καλοκαιρινή περιοδεία, δείτε το πρόγραμμα
09.06.26 , 15:35 Τι Λέει Ο Άνδρας Που Εγκατέλειψε 9 Γατάκια & «Έφαγε» Πρόστιμο 270 χιλ. ευρώ
09.06.26 , 15:34 Ταινία Online: Δες τη Δραματική Ταινία «I'm Not Here»
09.06.26 , 15:32 Έκκληση του αδερφού του Πολωνού καθηγητή για την επιμέλεια των ανιψιών του
09.06.26 , 15:29 Σπουδαία διάκριση για την Στέλλα Μαρεντάκη στο Grand Prix της Ρώμης
09.06.26 , 15:25 Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
09.06.26 , 15:17 Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα
09.06.26 , 14:58 Λένα Παπαδοπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο της
09.06.26 , 14:49 Σύλληψη ομογενή: «Έχω ζήσει τρεις απόπειρες δολοφονίας του γιου μου»
09.06.26 , 14:43 Ιωάννα Τούνη: Τριήμερο στη Νάξο με τον σύντροφο και τους κουμπάρους της
09.06.26 , 14:39 Τροχαίο Κρήτη: Καθυστερήσεις στις έρευνες καταγγέλλει η οικογένεια 21χρονου
09.06.26 , 14:32 Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Το όνομά μου ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου»
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Σία Κοσιώνη: «Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, επιστρέφοντας από το Λονδίνο»
Γιάννης Κολοκυθάς: «Υπάρχει πολλή αγάπη με τη Μαρία Αναστασοπούλου»
Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Λένα Παπαδοπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο της
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριάννα Τουμασάτου: Τα χρόνια σπουδών στη Δραματική σχολή, οι συμμαθητές και η αναφορά στον Δημήτρη Βογιατζή- Τι αποκάλυψε για τον Αιμίλιο Χειλάκη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάννα Τουμασάτου συγκινήθηκε μιλώντας για τον Αιμίλιο Χειλάκη και τα χρόνια τους στη Δραματική Σχολή Θεάτρου «Κάρολος Κουν».
  • Φέτος, οι δύο ηθοποιοί παίζουν μαζί στην παράσταση «Τακούνια στον βάλτο», αν και είναι συμμαθητές για πρώτη φορά.
  • Η Τουμασάτου αναφέρθηκε στην αδερφική σχέση της τάξης τους και στον Δημήτρη Βογιατζή, που αυτοκτόνησε το 2012.
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Αιμίλιο, ο οποίος στήριξε τον Βογιατζή σε όλη τη ζωή του.
  • Ο Δημήτρης Βογιατζής ήταν γνωστός από τη σειρά «Αέρινες σιωπές» και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών.

Συγκινήθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου όταν αναφέρθηκε στα χρόνια που σπούδαζε στη Δραματική Σχολή Θεάτρου «Κάρολος Κουν» με τον Αιμίλιο Χειλάκη, με τον οποίο αν και συμμαθητές, πρώτη φορά παίζουν φέτος μαζί στο θέατρο, στην παράσταση «Τακούνια στον βάλτο».

Μαριάννα Τουμασάτου - Αιμίλιος Χειλάκης/ NDP

Μαριάννα Τουμασάτου - Αιμίλιος Χειλάκης/ NDP

Αναφερόμενη στον Αιμίλιο Χειλάκη, με τον οποίο θα μπορούσαν να είναι αδέλφια όπως είπε, μίλησε για την «τάξη» τους που ήταν πολύ αγαπημένη. Ανάμεσά τους ήταν και ο ηθοποιός, Δημήτρης Βογιατζής, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, το 2012.

«Με τον Αιμίλιο έχουμε πολλές ομοιότητες στις συμπεριφορές μας. Θα μπορούσαμε να ήμασταν αδέρφια δηλαδή. Το τμήμα μας δεν είχε γκομενιλίκια και γι' αυτό ήταν τόσο αγαπημένο, γιατί δεν μπήκανε ποτέ τέτοια σχέδια. Είχαμε μια τεράστια αδερφική αγάπη όλα τα παιδιά μεταξύ μας, σχεδόν τουλάχιστον. Είχαμε συγγενική πρόθεση και αυτό ευδοκίμησε πολύ, γιατί ήμασταν ένα υπέροχο τμήμα», περιέγραψε αρχικά η ηθοποιός στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον.

Συγκινήθηκε η Τουμασάτου για Χειλάκη: «Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ»

Συμφοιτητές τους ήταν η Υρώ Λούπη, η Μπέσσυ Μάλφα, ο Γιώργος Ευγενικός, ο Νίκος Ορφανός, ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Βογιατζής «που θα πρέπει να το πω γιατί δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ. Ο Δημήτρης ευτύχησε να φτάσει αυτά τα χρόνια που έφτασε και που επέλεξε να λήξει τη ζωή του, γιατί υπήρχε ο Αιμίλιος», αποκάλυψε.

«Ο Αιμίλιος στήριξε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Σε όλα του, σε όλη τη διαδρομή του Δημήτρη ήτανε πάντα από πίσω ο Αιμίλιος. Όλη η τάξη ευχαριστεί τον Αιμίλιο όλα τα χρόνια της ζωής μας», συμπλήρωσε.

Αιμίλιος Χειλάκης: «Όταν πέθανε, έχασα το manual. Δεν ήξερα πώς λειτουργώ»

«Πήγα να πω για το τι συνέβαινε και μου ήρθε λίγο σαν σφαλιάρα, γιατί ο Δημήτρης λείπει σε όλους μας πολύ», κατέληξε.

Ο ηθοποιός Δημήτρης Βογιατζής στη σειρά Αέρινες σιωπές

Ο ηθοποιός Δημήτρης Βογιατζής στη σειρά Αέρινες σιωπές /Φωτογραφία Mega

Ο ηθοποιός Δημήτρης Βογιατζής έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 42 ετών. Είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του στη σειρά Αέρινες σιωπές.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΥ
 |
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top