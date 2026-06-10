Διάσημη Ελληνίδα: «Ερωτεύτηκα και έζησα σ’ ένα σπίτι χωρίς ρεύμα»

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το σεξ» αποκάλυψε

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Πώς παλαιότερα είχε ερωτευτεί και εξαιτίας αυτού έζησε σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day η Ελένη Ψυχούλη.

Ελένη Ψυχούλη: «Από Μια Ηλικία Το Σεξ Είναι Υπερεκτιμημένο» - Video

«Για έναν έρωτα έχω ζήσει σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Ως κριός τα ζω όλα στο κόκκινο. Τη μοναξιά -που δεν είναι μαναξιά είναι επιλογή... Το να είμαι με τον εαυτό μου μάλλον, το ζω στο κόκκινο. Τον έρωτα στο κόκκινο. Αλλιώς δεν έχει νόημα να τα ζούμε. Να ζω τη μετριότητα; Με απασχολεί να φύγω και να ζήσω κάτι που μου το έστειλε ο Θεός και πρέπει να το τιμήσω και πρέπει να είναι κάτι γερό, δυνατό, να με ταρακουνήσει» τόνισε η γνωστή σεφ.

Ελένη Ψυχούλη/ φωτογραφία από ndp/ ΝΙΚΟLAREAS/ DASKALAKIS/ POYPOYLIDOY

Ελένη Ψυχούλη/ φωτογραφία από ndp/ ΝΙΚΟLAREAS/ DASKALAKIS/ POYPOYLIDOY

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Η Ελένη Ψυχούλη αποκάλυψε επίσης πως ήταν εκείνη που συνήθως έφευγε πρώτη από μία σχέση.


«Τις περισσότερες φορές ήμουν η πρώτη που έφευγα στις σχέσεις μου, αλλά την έχω πατήσει κιόλας 1-2 φορές. Δεν έχω κάνει σκηνές, πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια. Αφού περάσεις τον θυμό, το πένθος και όλα αυτά, πρέπει να κάτσεις να δεις γιατί συνέβη (ένας χωρισμός). Τότε θα καταλάβεις ότι έχει τελειώσει και για εσένα» δήλωσε. 

 

Ελένη Ψυχούλη/φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελένη Ψυχούλη/φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παράλληλα αποκάλυψε πως το κεφάλαιο “Έρωτας” έχει κλείσει για εκείνη και πως το σεξ δεν την ενδιαφέρει καθόλου.

«Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα. Τελείωσε. Στο τελειώνει η φύση κάποια στιγμή. Δεν σε αφορά καθόλου. Και είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα να έρθει, με μεγάλη χαρά. Γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό και όντως ό,τι έλεγε ισχύει. Πλέον είσαι εσύ για σένα. Και είναι η πρώτη φάση της ζωής σου, όπου δεν σε απασχολεί πλέον τίποτα. Τα έχεις κάνει όλα. Ορμονικά νομίζω δεν με αφορά τίποτα από όλα αυτά, ούτε το σεξ, ούτε ο έρωτας» είπε χαρακτηριστικά.


Η σεφ έχει έναν 11χρονο γιο τον Γιώργο και σε παλαιότερες δηλώσεις της έχει πει πως δεν θεωρεί τη μητρότητα το μοναδικό επίτευγμα στη ζωή μιας γυναίκας καθώς και πως η γυναίκα θα πρέπει να συνεχίζει να κυνηγάει τα όνειρά της δίνοντας έτσι στα παιδιά της το σωστό παράδειγμα. 


 

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ΕΛΕΝΗ ΨΥΧΟΥΛΗ
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