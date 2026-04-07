Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της

Η παρουσιάστρια έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά τη γέννα

07.04.26 , 20:00 Πληρωμές 202 εκατ. ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 128.000 αγρότες
07.04.26 , 19:34 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
07.04.26 , 19:24 BMW Group: Η νέα κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα
07.04.26 , 19:13 Οδηγός ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
07.04.26 , 18:52 Γνωστή τραγουδίστρια: «Ήθελα δύο χρόνια να φύγω από σχέση και δεν μπορούσα»
07.04.26 , 18:38 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Σάρωσε τα βραβεία στα Influencer Marketing Awards 2026
07.04.26 , 18:24 Χατζίδου: Δείτε την εντυπωσιακή λαμπάδα που της έφτιαξε το βαφτιστήρι της
07.04.26 , 18:20 Ξανά στους δρόμους οι αγρότες - Έκλεισαν τον Ε-65 στην Καρδίτσα
07.04.26 , 18:08 Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της
07.04.26 , 17:56 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου
07.04.26 , 17:36 Μπρούνο Τσερέλα: Οι τρυφερές φωτογραφίες με την Αθηνά Οικονομάκου
07.04.26 , 17:10 Πολίτη: «Αν εγκαταλείπεις ανθρώπους που σου στάθηκαν είναι ηθικό ολίσθημα»
07.04.26 , 17:09 Η «κατάρα» των ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον ρόλο του Ιησού
07.04.26 , 17:01 Τραμπ για το Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε
07.04.26 , 16:54 Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος- 6 νεαροί στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη
Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»
Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Δ. Τζεφεράκος: «Ο Παναγιώτης στάθηκε βράχος δίπλα στην Κατερίνα - Η μικρή είναι Κουτσου-μπέμπα»/ Happy Day
Εξιτήριο πήρε από το μαιευτήριο η Κατερίνα Καινούργιου την Μεγάλη Τρίτη και πλέει σε πελάγη ευτυχίας!

Η παρουσιάστρια έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ανέβασε φωτογραφίες μέσα από το δωμάτιο του μαιευτηρίου αγκαλιά με την κόρη της, τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν δίπλα της όλες αυτές τις μέρες.

Το δωμάτιο ήταν γεμάτο από ροζ μπαλόνια, γλυκά και λουλούδια που της έστειλαν φίλοι και συγγενείς!

Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ζει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, έφερε στον κόσμο την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή το απόγευμα της Παρασκευής, με την ίδια όλα αυτά τα 24ωρα να είναι πολύ συγκινημένη.

Από τη μέρα που γέννησε δεν είχε κάνει κάποια ανάρτηση στα social media και σήμερα που αναχώρησε από το μαιευτήριο με την κόρη της, Ξένια και τον σύζυγό της, έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο, θέλοντας να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο για τις αμέτρητες ευχές που της έστειλε, τον αγαπημένο της, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον γιατρό της.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα…Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον γιατρό μου @alexandros_tzeferakos κ στους δύο υπέροχους γιατρούς γιους του @tzeferakos και @arisjeff_ που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού… Με στήριξη, εμπιστοσύνη και ανθρωπιά, με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων.

Ευχαριστώ τη μαία μου @tzwrtzia_xypo που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή του τοκετού. Με ηρεμία, δύναμη και φροντίδα, μου κράτησε το χέρι και μου έδωσε κουράγιο στις πιο έντονες στιγμές… Εδώ ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μου. Ένας χώρος γεμάτος φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή…

p.s Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό. @pankouts Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

