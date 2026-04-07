Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της

Εξιτήριο πήρε από το μαιευτήριο η Κατερίνα Καινούργιου την Μεγάλη Τρίτη και πλέει σε πελάγη ευτυχίας!

Η παρουσιάστρια έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ανέβασε φωτογραφίες μέσα από το δωμάτιο του μαιευτηρίου αγκαλιά με την κόρη της, τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν δίπλα της όλες αυτές τις μέρες.

Το δωμάτιο ήταν γεμάτο από ροζ μπαλόνια, γλυκά και λουλούδια που της έστειλαν φίλοι και συγγενείς!

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ζει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, έφερε στον κόσμο την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή το απόγευμα της Παρασκευής, με την ίδια όλα αυτά τα 24ωρα να είναι πολύ συγκινημένη.

Από τη μέρα που γέννησε δεν είχε κάνει κάποια ανάρτηση στα social media και σήμερα που αναχώρησε από το μαιευτήριο με την κόρη της, Ξένια και τον σύζυγό της, έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο, θέλοντας να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο για τις αμέτρητες ευχές που της έστειλε, τον αγαπημένο της, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον γιατρό της.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα…Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον γιατρό μου @alexandros_tzeferakos κ στους δύο υπέροχους γιατρούς γιους του @tzeferakos και @arisjeff_ που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού… Με στήριξη, εμπιστοσύνη και ανθρωπιά, με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων.

Ευχαριστώ τη μαία μου @tzwrtzia_xypo που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή του τοκετού. Με ηρεμία, δύναμη και φροντίδα, μου κράτησε το χέρι και μου έδωσε κουράγιο στις πιο έντονες στιγμές… Εδώ ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μου. Ένας χώρος γεμάτος φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή…

p.s Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό. @pankouts Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.