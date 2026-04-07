Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Αρνείται τα πάντα και «δείχνει» άλλους

07.04.26 , 19:34 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Παναγιωτάκη και ζήτησε προθεσμία για απολογία στις 27 Απριλίου.
  • Η 25χρονη κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού και επικαλείται την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και της ιατροδικαστικής έκθεσης.
  • Δηλώνει αθώα και ρίχνει τις ευθύνες στη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού, ισχυριζόμενη ότι πιέστηκε να δώσει ψευδή κατάθεση.
  • Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν σε ποινική δίωξη βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και καταθέσεις.
  • Η μεταγωγή της στην Αμαλιάδα έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω φόβων για αντιδράσεις.

Ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας βρέθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριά κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη, που ήδη κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί και θα δώσει τις εξηγήσεις της στις 27 Απριλίου.

Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ο συνήγορός της επικαλέστηκε την ανάγκη ενδελεχούς μελέτης της δικογραφίας, καθώς και των κρίσιμων ευρημάτων της ιατροδικαστικής έκθεσης που «δείχνει» ασφυκτικό θάνατο.

Την ίδια ώρα, η ίδια επιμένει κατηγορηματικά στην αθωότητά της, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Σύμφωνα με το υπόμνημά της, στρέφει ευθέως τις ευθύνες προς τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού, υποστηρίζοντας πως το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια της μητέρας του.

Μάλιστα, κάνει λόγο για ένα... «καλοστημένο σκηνικό» εις βάρος της, ισχυριζόμενη ότι πιέστηκε και καθοδηγήθηκε ώστε να δώσει αρχικά ψευδή κατάθεση για να συγκαλύψει την υπόθεση.

Mουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Παρά τους ισχυρισμούς που ρίχνουν «λάδι στη φωτιά», οι δικαστικές αρχές προχώρησαν κανονικά στην άσκηση ποινικής δίωξης, στηριζόμενες τόσο στα επιστημονικά δεδομένα όσο και στις καταθέσεις που την κατονομάζουν ως υπεύθυνη.

Η μεταγωγή της από τον Κορυδαλλό στην Αμαλιάδα πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, καθώς υπήρχε φόβος για αντιδράσεις και εντάσεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αναστάτωση.

*Του Κώστα Γκελντή

