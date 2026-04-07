Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας βρέθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριά κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη, που ήδη κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί και θα δώσει τις εξηγήσεις της στις 27 Απριλίου.

Ο συνήγορός της επικαλέστηκε την ανάγκη ενδελεχούς μελέτης της δικογραφίας, καθώς και των κρίσιμων ευρημάτων της ιατροδικαστικής έκθεσης που «δείχνει» ασφυκτικό θάνατο.

Την ίδια ώρα, η ίδια επιμένει κατηγορηματικά στην αθωότητά της, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με το υπόμνημά της, στρέφει ευθέως τις ευθύνες προς τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού, υποστηρίζοντας πως το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια της μητέρας του.

Μάλιστα, κάνει λόγο για ένα... «καλοστημένο σκηνικό» εις βάρος της, ισχυριζόμενη ότι πιέστηκε και καθοδηγήθηκε ώστε να δώσει αρχικά ψευδή κατάθεση για να συγκαλύψει την υπόθεση.

Παρά τους ισχυρισμούς που ρίχνουν «λάδι στη φωτιά», οι δικαστικές αρχές προχώρησαν κανονικά στην άσκηση ποινικής δίωξης, στηριζόμενες τόσο στα επιστημονικά δεδομένα όσο και στις καταθέσεις που την κατονομάζουν ως υπεύθυνη.

Η μεταγωγή της από τον Κορυδαλλό στην Αμαλιάδα πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, καθώς υπήρχε φόβος για αντιδράσεις και εντάσεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αναστάτωση.

*Του Κώστα Γκελντή