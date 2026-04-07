Μπρούνο Τσερέλα: Οι τρυφερές φωτογραφίες με την Αθηνά Οικονομάκου

Ο Μπρούνο Τσερέλα μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών, δείχνοντας στους followers του στιγμές από την καθημερινότητά του.

Από την ανάρτηση δεν θα μπορούσαν να λείπουν εικόνες με την αγαπημένη του, Αθηνά Οικονομάκου. Συγκεκριμένα, ξεχωρίζει μια selfie του ζευγαριού μέσα στο αεροπλάνο, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δυο τους ταξιδεύουν συχνά. Παράλληλα, υπήρχαν κι άλλα κοινά στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρουν χαλαροί και ερωτευμένοι στον προορισμό τους.

«Τέλος ο χειμώνας, ετοιμαζόμαστε για την καλύτερη εποχή του χρόνου», γράφει στη λεζάντα ο Ιταλοαργεντινός.

Τα στιγμιότυπα αυτά αποτυπώνουν συνολικά το lifestyle του γοητευτικού μπασκετμπολίστα, ο οποίος φαίνεται να έχει βρει την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική του ζωή.

Ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους το προσεχές καλοκαίρι, με τις προετοιμασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ηθοποιός και ο σύντροφός της σκοπεύουν να διοργανώσουν δύο πάρτι για το χαρμόσυνο γεγονός: ένα πριν από τον γάμο και ένα ανήμερα της τελετής, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και μια πιο μικρή γιορτή την επόμενη ημέρα.

Το μυστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα που διαθέτει και εκκλησάκι, με το ζευγάρι να έχει ήδη φροντίσει ώστε μαζί με τη μπομπονιέρα να προσφέρεται και ένα κερί γνωστής εταιρείας.

Προηγείται, όμως, το Πάσχα, το οποίο αναμένεται να περάσουν μαζί. Μένει να φανεί αν θα επιλέξουν να μείνουν στην Ελλάδα, όπως πέρυσι που έκαναν Ανάσταση στον τόπο καταγωγής της Αθηνάς Οικονομάκου, το Γύθειο, ή αν θα προτιμήσουν κάποιον προορισμό στο εξωτερικό.