BMW Group: Η νέα κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα

Το BMW Group μεταφέρει το Κέντρο Ανακύκλωσης & Αποσυναρμολόγησης (Research & Dismantling Centre - RDC) από το Unterschleißheim στο Wackersdorf, επεκτείνοντας σημαντικά τις εγκαταστάσεις του. Στη νέα τοποθεσία δημιουργείται ένα τεχνολογικά προηγμένο Κέντρο Αριστείας για την Κυκλική Οικονομία, που εξελίσσει περαιτέρω την τεχνογνωσία αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης οχημάτων. Η έναρξη λειτουργίας προγραμματίζεται για τις αρχές του 2029.

Το BMW Group θεωρεί το Wackersdorf ιδανική τοποθεσία για το Κέντρο Αριστείας για την Κυκλική Οικονομία, καθώς το εργοστάσιο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως πρότυπο ευελιξίας: φιλοξενεί την παραγωγή μονάδων cockpit, θυρών και εξωτερικών τμημάτων (hang-on parts) για τα μοντέλα Rolls-Royce, την προμήθεια ανταλλακτικών σε εργοστάσια του εξωτερικού και το κέντρο δοκιμών μπαταριών, συνδυάζοντας ευρεία τεχνογνωσία με ισχυρό ρόλο στο δίκτυο του BMW Group.