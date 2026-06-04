Σκληρή απάντηση έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στον Λάκη Λαζόπουλο το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου μέσα από το Πρωινό, με αφορμή όσα προηγήθηκαν στο τελευταίο Αλ Τσαντίρι Νιουζ και το σχόλιο που έκανε ο Νίκος Κοκλώνης για τη σάτιρα του Λαζόπουλου.

Ο παρουσιαστής, επιτιθέμενος στον Λάκη Λαζόπουλο αναφέρθηκε και στη Μιμή Ντενίση, επαναφέροντας δημόσια τη μεταξύ τους κόντρα. Στην τοποθέτησή του υποστήριξε ότι ο κωμικός είχε ασκήσει επί χρόνια σφοδρή κριτική στη Ντενίση κι ότι η στάση του αυτή συνδέεται με τον τρόπο που, κατά τον ίδιο, χτίστηκε η τηλεοπτική και καλλιτεχνική του εικόνα.

«Δήλωσα πως δεν έχω πιαστεί ποτέ στα χέρια με κάποιον, προφανώς και έχω τσακωθεί αλλά αν θες να ξεφτιλίσεις κάποιον το κάνεις με τα λόγια και τα επιχειρήματα... Πιάνεται από αυτό ο ξεπεσμένος γελωτοποιός Λάκης Λάζόπουλος -γιατί για μένα ξεπεσμένος γελωτοποιός είναι- και λέει “ξεφτίλιζες ανθρώπους μικρός, το κάνεις και μεγάλος”. Ποιος το είπε τώρα αυτό; Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μία συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από τη Ντενίση. Έχτισε μια καριέρα χρόνων, ξεφτιλίζοντας κάθε εβδομάδα μια πολύ επιτυχημένη συνάδελφό του και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει», είπε αρχικά απευθυνόμενος στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής ανέφερε ότι ο Λαζόπουλος παλιότερα παρακαλούσε τη Μιμή Ντενίση, σημειώνοντας: «Ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή δεν έβρισκε θέατρο να παίξει, ο άνθρωπος αυτός που ξεφτίλιζε τη Μιμή Ντενίση την παρακαλούσε κάποια στιγμή να κάνουν θεατρική σχολή μαζί. Τα ξέρετε αυτά; Θα σας τα πω εγώ».

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέδεσε επίσης τη δημόσια παρουσία του Λάκη Λαζόπουλου και με πολιτικές τοποθετήσεις του στο παρελθόν. Όπως ανέφερε: «Όταν σε έναν άνθρωπο που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση, σε έναν άνθρωπο που είναι υπουργός, σε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος παραγωγός, σε μία συνάδελφό σου που κόβει εισιτήρια, βρήκες μόνο τα κακά για να γελάσεις, πάει να πει αφενός ότι είσαι κακόψυχος και εσύ έχεις τη λογική του "ξεφτιλίζω ανθρώπους για να κάνω νούμερα τηλεθέασης". Ποιος τώρα τα λέει αυτά; Ο Λαζόπουλος, που επί χρόνια μας κουνούσε το χέρι στην κοινωνία ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα».

Σε άλλο σημείο της ίδιας τοποθέτησης επανήλθε στη στάση του Λαζόπουλου απέναντι σε δημόσια πρόσωπα κι είπε: «Είχες κοφτερό λόγο και ξεφτίλιζες τους άλλους. Είχες αυτή τη φοβερή ικανότητα να τους ξεφτιλίζεις. Και βλέπω ότι και τώρα συνεχίζεις να κάνεις την ίδια δουλειά! Απλώς τώρα έχεις μεγαλώσει λίγο και φαίνεται».

Ο ίδιος κατέληξε με αναφορά και στο τηλεοπτικό κοινό, λέγοντας: «Κι αυτός ο άνθρωπος τώρα και βάζει 100 άτομα να τον χειροκροτάνε. Μην μασάτε με σωτήρες! Γενικά μην είστε αφοριστικοί με σημαιούλες. Να είστε κριτικά απέναντι σε όλους μας και να βλέπετε τα καλά και τα κακά. Να είστε υποψιασμένοι στους ανθρώπους που βλέπει μόνο τα κακά. Γιατί αυτός έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του πονηράδα, κάτι θέλει να κερδίσει από αυτό».

Από την πλευρά του Λάκη Λαζόπουλου, στο τελευταίο Αλ Τσαντίρι Νιουζ της φετινής σεζόν, είχε ακουστεί η φράση «Είχες κοφτερό λόγο και ξεφτίλιζες τους άλλους. Είχες αυτή τη φοβερή ικανότητα να τους ξεφτιλίζεις. Και βλέπω ότι και τώρα συνεχίζεις να κάνεις την ίδια δουλειά! Απλώς τώρα έχεις μεγαλώσει λίγο και φαίνεται», με αποδέκτη τον Γιώργο Λιάγκα.