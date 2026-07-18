O Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο γνωστός επιχειρηματίας πρόσφατα έγινε μπαμπάς, αφού η αγαπημένη του Μαριαλένα Ρουμελιώτη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Η οικογένεια αυτές τις μέρες κάνει τις διακοπές της με τον επιχειρηματία να δημοσιεύει στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στα οποία τον βλέπουμε να απολαμβάνει στιγμές απόλυτης ευτυχίας.

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήραν την ευχή για τον γιο τους

Στο τρυφερό αυτό βίντεο στα social media, ο Σάκης Κατσούλης κρατάει στην αγκαλιά του τον γιο του, εστιάζοντας στα ποδαράκια του. Στη λεζάντα σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αυτά τα πατουσάκια, ο ήχος της φύσης και η ατελείωτη θέα!! Αξία; Ανεκτίμητη..»..