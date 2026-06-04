Τα μωρά που γεννιούνται την άνοιξη και το καλοκαίρι είναι πιο πιθανό να έχουν υπερβολικά θετική στάση από τα μωρά που γεννιούνται άλλες εποχές του έτους

Το καλοκαίρι είναι μια εξαιρετική εποχή για να φέρεις στη ζωή ένα μωρό. Οι αλλεργίες της άνοιξης έχουν υποχωρήσει και ο καιρός είναι ζεστός. Τον Ιούνιο, έρχεται επιτέλους η πιο ηλιόλουστη σεζόν… οπότε δεν είναι μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι τα μωρά που γεννιούνται αυτόν τον μήνα είναι φωτεινά σαν μικρά φώτα. Ακολουθούν μερικά γεγονότα που κάνουν τον μήνα γέννησης του μωρού σας τον Ιούνιο εξαιρετικά ξεχωριστό.

Το μωρό του Ιουνίου θα είναι αστρολογικά είτε Δίδυμος είτε Καρκίνος

Τα μωρά που θα γεννηθούν πριν από τις 22 Ιουνίου θα είναι οι Δίδυμοι - ένα σημάδι που πιστεύεται ότι είναι χαρούμενα, χαρισματικά, πνευματικά… αλλά αναποφάσιστα άτομα. Τα μικρά που κάνουν το ντεμπούτο τους στις 22 Ιουνίου ή αργότερα θα είναι Καρκίνοι (με σήμα κατατεθέν το καβούρι). Οι Καρκίνοι πιστεύεται ότι είναι προστατευτικοί, συναισθηματικοί, διαισθητικοί… αλλά μερικές φορές λίγο (το μαντέψατε) συμπεριφέρονται σαν καβούρι.

Τα μωρά του Ιουνίου έχουν τρεις πολύτιμες πέτρες για να διαλέξουν

Μην ανησυχείτε αν το μωρό σας τον Ιούνιο είναι αναποφάσιστοι Δίδυμοι, έχουν πολλές επιλογές… τουλάχιστον όταν πρόκειται για ποια πέτρα γέννησης να διαλέξουν! Ο Ιούνιος είναι ένας από τους μόλις τρεις μήνες που μπορεί να υπερηφανεύεται για τρεις επιβλητικούς πολύτιμους λίθους. Ο Ιούνιος αντιπροσωπεύεται από το μαργαριτάρι, το ιριδίζον φεγγάρι και τον αλεξανδρίτη που αλλάζει χρώμα.

Είναι πιο επιρρεπή σε αλλαγές στη διάθεση

Η κυκλοθυμική ιδιοσυγκρασία είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που απαντάται συχνότερα στα μωρά του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι ενώ είναι επιρρεπείς στη θετικότητα, μπορούν επίσης να επηρεαστούν από την αλλαγή της διάθεσης, οπότε όταν η θετικότητα απενεργοποιείται, συμβαίνει γρήγορα. Ευτυχώς, μπορούν να επιστρέψουν εξίσου γρήγορα.

Διαβάστε για ποιο λόγο τα μωρά του Ιουνίου είναι ξεχωριστά, στο Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Αγγελική Λάλου