Μπορεί να σκέφτεσαι ότι όταν φεύγει το σεξ από τον γάμο, ήρθε η ώρα να φύγεις κι εσύ. Αυτό όμως δεν ισχύει για όλα τα ζευγάρια, ειδικά για εκείνα που είναι σε μακροχρόνια σχέση και που μπορεί να το αποδέχονται ως φυσιολογική εξέλιξη μίας σχέσης.

Πίσω όμως από την παύση του σεξ, κρύβονται και άλλα προβλήματα, που συνδέονται με την ερωτική σας ζωή και που σε ενημερώνουν ότι ίσως τελικά πρέπει να αποχωρήσεις. Ή που τελικά μπορεί να αποτελεί πρόβλημα μόνο για τον έναν από τους δύο.

Τι σημαίνει γάμος χωρίς σεξ;

Η απάντηση εξαρτάται από το ζευγάρι. Μπορεί να μιλάμε για την παντελή απουσία του, ή μπορεί να είναι πολύ σπάνια. Σύμφωνα με έρευνα του 2018 σε ζευγάρια, το 15% ανέφερε ότι δεν είχε κάνει καθόλου σεξ τον τελευταίο χρόνο, με το 13,5% να μην έχει κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια. Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλο διάστημα, δεν αναφερόμαστε πια σε μία ειδική περίοδο, αλλά σε μία αποδοχή ότι το σεξ έχει τελειώσει.

Πότε έρχεται η ώρα να φύγεις από έναν γάμο χωρίς σεξ;

Όπως είπαμε και στην αρχή, μία σχέση χωρίς σεξ δεν τελειώνει επειδή τελειώνει το σεξ. Απλώς είναι σίγουρα μία πληροφορία για το πώς πηγαίνει η σχέση σου και πώς επικοινωνείτε συνολικά (όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα). Για αρχή, αναρωτήσου αν εσύ ή ο σύντροφός σου ικανοποιείτε τις σεξουαλικές σας ανάγκες κάπου αλλού. Θα πρέπει επίσης να αναρωτηθείς πόσο σημαντικό είναι το σεξ στη σχέση σας.

Αν προσπαθείς να αποφασίσεις αν πρέπει να παραμείνεις ή να φύγεις από έναν γάμο χωρίς σεξουαλική ζωή, πιθανότατα θα χρειαστεί να αξιολογήσεις τη σχέση συνολικά. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση παραγόντων όπως η επικοινωνία, η συναισθηματική σύνδεση, οι κοινές αξίες και το κατά πόσο οι υπόλοιπες πτυχές της κοινής ζωής βρίσκονται σε αρμονία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορισμένα σημάδια βαθύτερης ασυμβατότητας περιλαμβάνουν:

Συνεχή έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας

Αν εσύ ή ο σύντροφός σου δεν έχετε σεξουαλικό ενδιαφέρον για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και αφού έχετε και οι δύο προσπαθήσει να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια θεμελιώδη ασυμβατότητα στις σεξουαλικές ανάγκες και επιθυμίες.

Συναισθηματική απομάκρυνση

Μερικές φορές η έλλειψη σωματικής οικειότητας αντικατοπτρίζει την έλλειψη συναισθηματικής εγγύτητας. Αν συμβαίνει αυτό, πιθανότατα υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα στη σχέση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, ώστε να επανέλθει σε μια υγιή κατάσταση.

Πικρία ή εχθρότητα

Με την πάροδο του χρόνου, η πικρία και η εχθρότητα μεταξύ των συντρόφων μπορούν να καταστρέψουν το αίσθημα εγγύτητας και ενότητας. Ένα συνεχώς αρνητικό ή συγκρουσιακό κλίμα γύρω από τα θέματα της σεξουαλικής ζωής μπορεί να υποδηλώνει κάποιο υποβόσκον πρόβλημα.

Απροθυμία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

Αν ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι δεν είναι πρόθυμοι να αναγνωρίσουν ή να ασχοληθούν με την έλλειψη οικειότητας στη σχέση, αυτό μπορεί να δείχνει αδιαφορία για την επίλυση των προβλημάτων ή έλλειψη ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της σχέσης.

Να θυμάσαι ότι το αν θα μείνεις ή θα φύγεις από μια σχέση είναι μια εξαιρετικά προσωπική απόφαση. Αν η αναζήτηση συγκεκριμένων ενδείξεων ή ορίων δεν σε βοηθά, κράτησε τουλάχιστον στο μυαλό σου ότι η ασφάλεια και ο αμοιβαίος σεβασμός είναι απαραίτητα όταν συζητάτε τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα συναισθήματά σας σχετικά με τη σωματική οικειότητα.

Πηγή AllYou.gr

Συντάκης άρθρου: Κλέλια Φατούρου