Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!

Οι δύο παρουσιαστές έδωσαν το «παρών» στο πάρτι της Σίσσυς Καλλίνη

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Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!
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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Ο χορός της Μπέττυς Μαγγίρα και του Νίκου Μουτσινά στο πάρτι γενεθλίων της Σίσσυς Καλλίνη / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Νίκος Μουτσινάς παρευρέθηκαν στο πάρτι γενεθλίων της Σίσσυς Καλλίνη.
  • Η Σίσσυ Καλλίνη γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της με μια μεγάλη γιορτή.
  • Οι παρουσιαστές χόρεψαν το τραγούδι "Οι Σαραντάρες" σε μια χιουμοριστική στιγμή.
  • Η βραδιά περιλάμβανε μουσική, χορό και χαρούμενη ατμόσφαιρα.
  • Η εορτάζουσα μοιράστηκε στιγμές από το πάρτι στα social media.

Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Νίκος Μουτσινάς έδωσαν το «παρών» στο λαμπερό πάρτι γενεθλίων της δημοσιογράφου Σίσσυς Καλλίνη, σε total white look, απολαμβάνοντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαμόγελα και χορό.

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Οι δύο παρουσιαστές ευχήθηκαν στη δημοσιογράφο για τα 40ά γενέθλιά της, η οποία διοργάνωσε μία μεγάλη γιορτή, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι ευδιάθετοι Μπέττυ Μαγγίρα και Νίκος Μουτσινάς χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους, αποτυπώνοντας το χαρούμενο κλίμα της όμορφης βραδιάς.

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Οι δύο παρουσιαστές χόρεψαν το τραγούδι «Οι Σαραντάρες», σε μια χιουμοριστική και απολαυστική στιγμή που ξεχώρισε από το πάρτι.

Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!

Η εορτάζουσα μοιράστηκε στιγμές από το πάρτι στα social media, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν μια όμορφη βραδιά, με χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί.

Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!

Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!

Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!

Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!

Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!

Φωτογραφίες: Instagram.com
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