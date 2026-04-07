Χατζίδου: Δείτε την εντυπωσιακή λαμπάδα που της έφτιαξε το βαφτιστήρι της

Σε πασχαλινό mood έχουν μπει η Ελένη Χατζίδου και η κόρη της Μελίτα η οποία, όπως ανέφερε η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star στο Instagram. Η ίδια δέχτηκε μία λαμπάδα που έφτιαξε για εκείνη το βαφτιστήρι της η οποία ήταν λευκή και είχε πάνω μία ωραία πεταλούδα και ένα μπουκαλάκι με κορδέλες πράσινες και ροζ.

Και εκείνη όμως που συχνά κάνει χειροτεχνίες με την κόρη της, μας έδειξε τη λαμπάδα που έκανε δώρο στο δικό της βαφτιστήρι η οποία είχε πάνω τους αγαπημένους της ήρωες.

Η παρουσιάστρια του Star και ο σύζυγός της Ετεοκλής Παύλου αφιερώνουν τον ελεύθερό τους χρόνο στη μοναχοκόρη τους Μελίτα κάνοντας μαζί δημιουργικά πράγματα. Πέρυσι τέτοιες μέρες είχαν βάψει όλοι μαζί αυγά, είχαν φτιάξει κουλουράκια και τσουρέκια με τη μικρή τους κόρη να το απολαμβάνει.

Η Ελένη Χατζίδου και οι δημιουργικές ασχολίες με την κόρη της

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είναι γονείς που θέλουν να κάνουν δημιουργικά πράγματα με την κορούλα της και να απολαμβάνουν μαζί την κάθε τους στιγμή.

Πολλές φορές μάνα και κόρη μπαίνουν στην κουζίνα και φτιάχνουν είτε κουλουράκια, είτε μπισκότα είτε γλυκά χωρίς ζάχαρη.

Πριν από λίγο καιρό Ελένη και Μελίτα μπήκαν ετοίμασαν brownies που είναι και το αγαπημένο γλυκό της Μελίτας.

Συνταγή για υγιεινά Brownies

Υλικά της Συνταγής

4 ώριμες μπανάνες

4 αυγά μεσαίου μεγέθους

200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό light

50 γραμμάρια κακάο σε σκόνη

30 γραμμάρια σιρόπι αγαύης

1 κουταλιά του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Εκτέλεση της Συνταγής

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.Λιώνουμε με ένα πιρούνι τις μπανάνες και ανακατεύουμε μαζί τα αυγά, το γιαούρτι, το κακάο, το σιρόπι αγαύης και το μπέικιν πάουντερ μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Ρίχνουμε το μείγμα σε ταψάκι στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί.

Ψήνουμε για περίπου 55 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν το κόψουμε σε κομμάτια.

Μάνα και κόρη δεν λατρεύουν μόνο τη μαγειρική αλλά κάνουν μαζί και γυμναστική.

Ελένη και Μελίτα τα Σαββατοκύριακα συνήθως κάνουν προπόνηση. Μάνα και κόρη φοράνε τα αθλητικά τους και η Ελένη κάνει τζόκινγκ και η Μελίτα πατίνι.

Ζωγραφίζοντας τα βότσαλα

Πέρα από κατασκευές με βαμβάκι και χαρτόνια η μάνα και κόρη με τη βοήθεια του μπαμπά Ετεοκλή Παύλου τα καλοκαίρια συνήθως μαζεύουν βότσαλα και τα χρωματίζουν με πινέλο και νερομπογιές.