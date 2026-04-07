ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Σάρωσε τα βραβεία στα Influencer Marketing Awards 2026

Η καμπάνια «ΕΚΦΩΝΗTASTE» ακούστηκε δυνατά, άρεσε πολύ και κέρδισε το κοινό

07.04.26 , 20:00 Πληρωμές 202 εκατ. ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 128.000 αγρότες
07.04.26 , 19:34 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
07.04.26 , 19:24 BMW Group: Η νέα κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα
07.04.26 , 19:13 Οδηγός ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
07.04.26 , 18:52 Γνωστή τραγουδίστρια: «Ήθελα δύο χρόνια να φύγω από σχέση και δεν μπορούσα»
07.04.26 , 18:38 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Σάρωσε τα βραβεία στα Influencer Marketing Awards 2026
07.04.26 , 18:24 Χατζίδου: Δείτε την εντυπωσιακή λαμπάδα που της έφτιαξε το βαφτιστήρι της
07.04.26 , 18:20 Ξανά στους δρόμους οι αγρότες - Έκλεισαν τον Ε-65 στην Καρδίτσα
07.04.26 , 18:08 Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της
07.04.26 , 17:56 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου
07.04.26 , 17:36 Μπρούνο Τσερέλα: Οι τρυφερές φωτογραφίες με την Αθηνά Οικονομάκου
07.04.26 , 17:10 Πολίτη: «Αν εγκαταλείπεις ανθρώπους που σου στάθηκαν είναι ηθικό ολίσθημα»
07.04.26 , 17:09 Η «κατάρα» των ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον ρόλο του Ιησού
07.04.26 , 17:01 Τραμπ για το Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε
07.04.26 , 16:54 Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος- 6 νεαροί στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη
Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»
Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
ΓΙΩΤΗΣ: Σάρωσε Τα Βραβεία Στα Influencer Marketing Awards
Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. κέρδισε τρία σημαντικά βραβεία στα φετινά Influencer Marketing Awards 2026, με την καμπάνια «ΕΚΦΩΝΗTASTE», η οποία ακούστηκε δυνατά, άρεσε πολύ και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού!

H ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. απέσπασε τα βραβεία:

  • Gold & Platinum – Best Use of TikTok for Influencer Marketing
  • Bronze – Most Creative Campaign with Influencers

ΓΙΩΤΗΣ βραβεία

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τη SOLID HAVAS δημιούργησαν video series παρουσιάζοντας τις συνταγές της εταιρίας με έναν άκρως ελκυστικό τρόπο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού του TikTok.

Αγαπημένες φωνές -που όλοι αναγνωρίζουμε- εκφωνητών, ηθοποιών, sports casters και παρουσιαστών, ζωντάνεψαν τις συνταγές με τον μοναδικό, συναρπαστικό και χαρακτηριστικό τρόπο τους. Έτσι, γεννήθηκε το ΕΚΦΩΝΗΤASTE: TikTok-first video series. Κάθε συνταγή παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικά, έντονα αναγνωρίσιμα voice styles — από κινηματογραφικό trailer και αθλητική περιγραφή, μέχρι αφηγηματικό voice-over και γνώριμη καθημερινή φωνή — με τη συμμετοχή αγαπημένων creators. Οι φωνές έντυσαν τα videos, τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα από ελκυστικά πλάνα, ζεστά χρώματα και homey αισθητική, αναδεικνύοντας τα λαχταριστά παρασκευάσματα της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ.

Η αποτελεσματικότητα της καμπάνιας επιβεβαίωσε την επιτυχία της προσέγγισης, συγκεντρώνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές. Η καμπάνια ΕΚΦΩΝΗTASTE της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ αναδεικνύει πώς, ένα καθιερωμένο περιεχόμενο, μπορεί να επαναπροσδιοριστεί δημιουργικά. Αγαπήθηκε από το νεανικό κοινό καθώς προσέφερε μια σύγχρονη εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας γενιάς και ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση του brand με το κοινό του.

Μπορείτε να απολαύσετε τα TikTok-first video series παρακάτω:

@jotis.gr Με τη dream team των προϊόντων ΓΙΩΤΗΣ στη «σέντρα» και με Χρήστο Σωτηρακόπουλο στο σπικάζ, δεν έχασε ποτέ κανείς! Σήμερα παίζουμε «μπάλα» στην κουζίνα με λαχταριστή τάρτα με κατίκι και τοματίνια και κάνουμε το κοινό μας... να παραληρεί! Δείτε ολόκληρη τη συνταγή στο link in bio! #ekfonitaste #jotis #foodtok #tarta #katiki ♬ πρωτότυπος ήχος - ΓΙΩΤΗΣ

 

@jotis.gr Το ταξίδι της απόλαυσης ξεκινά! Εσύ θα μείνεις πίσω; Ραντεβού τώρα, στην κουζίνα της αγαπημένης Επιστήμης Μπινάζη, για να φτιάξουμε μαζί το πιο αφράτο, ζουμερό, λαχταριστό κέικ λεμόνι με παγωτό με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ! Ανακάλυψε τη συνταγή στο link in bio! #ekfonitaste #jotis #foodtok #lemoncake #icecream #cake ♬ πρωτότυπος ήχος - ΓΙΩΤΗΣ
@jotis.gr Κάθεσαι αναπαυτικά; Καλά το πας... Αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου... Αυτό το έπος, που σύντομα έρχεται και στην κουζίνα σου... Κρέπες με τόνο και καλαμπόκι! Πρωταγωνιστής ο ένας, ο μοναδικός, ο πολυτάλαντος -και στην κουζίνα- Άρις Γεροντάκης και φυσικά... τα ανεπανάληπτα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ! Μην πάρεις ποπ κορν... Πάρε μια γεύση από τη συνταγή στο video, δες αναλυτικά τα βήματά της στο link in bio και... καλή απόλαυση! #ekfonitaste #jotis #foodtok #crepes ♬ πρωτότυπος ήχος - ΓΙΩΤΗΣ
@jotis.gr Και τι δεν κάνει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για να μας κρατά χαρούμενους και... χορτάτους! Μας χορταίνει πάντα με το ταλέντο της στην υποκριτική. Μας χορταίνει και με την πιο απολαυστική τάρτα λεμόνι-καρπούζι από τα χεράκια της! Παρέα, φυσικά, με τα απίθανα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ! Δες τη συνταγή στο link in bio και όπως λέει και η Ελισάβετ... βάλε κι εσύ ένα χεράκι! #ekfonitaste #jotis #foodtok #tarta ♬ πρωτότυπος ήχος - ΓΙΩΤΗΣ
@jotis.gr Η φωνή του Λεωνίδα Κακούρη; Απόλαυση! Όπως και αυτά τα λαχταριστά και super-ζουμερά pancakes με κρέμα γιαουρτιού, φράουλες και αγαπημένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ! Δες αναλυτικά τη συνταγή στο link in bio, άσε τον Λεωνίδα να σου δείξει τον δρόμο προς την απόλαυση και... μας ευχαριστείς μετά! #ekfonitaste #jotis #foodtok #pancakes ♬ original sound - ΓΙΩΤΗΣ
