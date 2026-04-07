ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Σάρωσε τα βραβεία στα Influencer Marketing Awards 2026

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. κέρδισε τρία σημαντικά βραβεία στα φετινά Influencer Marketing Awards 2026, με την καμπάνια «ΕΚΦΩΝΗTASTE», η οποία ακούστηκε δυνατά, άρεσε πολύ και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού!

H ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. απέσπασε τα βραβεία:

Gold & Platinum – Best Use of TikTok for Influencer Marketing

– Best Use of TikTok for Influencer Marketing Bronze – Most Creative Campaign with Influencers

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τη SOLID HAVAS δημιούργησαν video series παρουσιάζοντας τις συνταγές της εταιρίας με έναν άκρως ελκυστικό τρόπο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού του TikTok.

Αγαπημένες φωνές -που όλοι αναγνωρίζουμε- εκφωνητών, ηθοποιών, sports casters και παρουσιαστών, ζωντάνεψαν τις συνταγές με τον μοναδικό, συναρπαστικό και χαρακτηριστικό τρόπο τους. Έτσι, γεννήθηκε το ΕΚΦΩΝΗΤASTE: TikTok-first video series. Κάθε συνταγή παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικά, έντονα αναγνωρίσιμα voice styles — από κινηματογραφικό trailer και αθλητική περιγραφή, μέχρι αφηγηματικό voice-over και γνώριμη καθημερινή φωνή — με τη συμμετοχή αγαπημένων creators. Οι φωνές έντυσαν τα videos, τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα από ελκυστικά πλάνα, ζεστά χρώματα και homey αισθητική, αναδεικνύοντας τα λαχταριστά παρασκευάσματα της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ.

Η αποτελεσματικότητα της καμπάνιας επιβεβαίωσε την επιτυχία της προσέγγισης, συγκεντρώνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές. Η καμπάνια ΕΚΦΩΝΗTASTE της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ αναδεικνύει πώς, ένα καθιερωμένο περιεχόμενο, μπορεί να επαναπροσδιοριστεί δημιουργικά. Αγαπήθηκε από το νεανικό κοινό καθώς προσέφερε μια σύγχρονη εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας γενιάς και ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση του brand με το κοινό του.

Μπορείτε να απολαύσετε τα TikTok-first video series παρακάτω:

#jotis #foodtok #crepes ♬ πρωτότυπος ήχος - ΓΙΩΤΗΣ @jotis.gr Κάθεσαι αναπαυτικά; Καλά το πας... Αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου... Αυτό το έπος, που σύντομα έρχεται και στην κουζίνα σου... Κρέπες με τόνο και καλαμπόκι! Πρωταγωνιστής ο ένας, ο μοναδικός, ο πολυτάλαντος -και στην κουζίνα- Άρις Γεροντάκης και φυσικά... τα ανεπανάληπτα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ! Μην πάρεις ποπ κορν... Πάρε μια γεύση από τη συνταγή στο video, δες αναλυτικά τα βήματά της στο link in bio και... καλή απόλαυση! #ekfonitaste

#jotis #foodtok #tarta ♬ πρωτότυπος ήχος - ΓΙΩΤΗΣ @jotis.gr Και τι δεν κάνει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για να μας κρατά χαρούμενους και... χορτάτους! Μας χορταίνει πάντα με το ταλέντο της στην υποκριτική. Μας χορταίνει και με την πιο απολαυστική τάρτα λεμόνι-καρπούζι από τα χεράκια της! Παρέα, φυσικά, με τα απίθανα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ! Δες τη συνταγή στο link in bio και όπως λέει και η Ελισάβετ... βάλε κι εσύ ένα χεράκι! #ekfonitaste