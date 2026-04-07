Γνωστή τραγουδίστρια: «Ήθελα δύο χρόνια να φύγω από σχέση και δεν μπορούσα»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Ανδρομάχη σε πρόσφατη συνέντευξή της παραδέχτηκε πως ήθελε όχι ένα αλλά δύο ολόκληρα χρόνια να ολοκληρώσει μία σχέση που είχε αλλά δεν μπορούσε.

Η τραγουδίστρια που έγινε γνωστή μέσα από τα τραγούδια “Άκου λόγια”, “Παραπονάκι μου” και “Τα καλύτερα” παραδέχτηκε στο διαδικτυακό vidcast του Παναγιώτη Σίμου πως είχε πάθει το “Σύνδρομο δεν μπορώ να φύγω”.

«Ήθελα δύο χρόνια να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Είχα ζήσει το χωρισμό των γονιών μου με αυτόν τον άνθρωπο. Μου φαινόταν γελοίο, ένιωθα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

H Aνδρομάχη με τον σύζυγό της Γιώργο Λιβάνη/ φωτογραφία από NDP

Στην ίδια συνέντευξη η τραγουδίστρια που πλέον είναι παντρεμένη με τον συνάδελφό της Γιώργο Λιβάνη και έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, παραδέχτηκε πως στο παρελθόν έχει υπάρξει άπιστη σε σχέση.

«Έχω απιστήσει σε σχέση μου. Έχει συμβεί, είναι μία βλακεία» δήλωσε αναφερόμενη στο παρελθόν.