Πληρωμές 202 εκατ. ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 128.000 αγρότες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε έναν εκτεταμένο κύκλο πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, καταβάλλοντας συνολικά σχεδόν 202 εκατ. ευρώ για περισσότερα από 294.000 αγροτεμάχια, ύστερα από σειρά ενδελεχών διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων.

Οι πληρωμές, που ανέρχονται σε 201.977.212,74 ευρώ μετά από συμψηφισμούς οφειλών προηγούμενων ετών ύψους 264.613,16 ευρώ, αφορούν 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ συμψηφισμοί πραγματοποιήθηκαν σε 1.075 ΑΦΜ.

