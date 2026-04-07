Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»

Στο Happy Day μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου, όπως είδαμε το πρωί της Μ. Τρίτης. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το λόγο που μετακομίζει συνέχεια.

«Εκτός από τη σκληρή δουλειά, η οποία έχει γίνει, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι χρειάζεται και τύχη», παραδέχτηκε αρχικά.

«Παρότι είμαι στη δουλειά πλέον 18 χρόνια και με καθημερινή παρουσία σε εκπομπή τα τελευταία 11 χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια νιώθω ότι πατάω πολύ καλά στα πόδια μου. Υπήρχαν κάποιες ανασφάλειες και κάποια ζητήματα, τα οποία δεν τα είχα δουλέψει αρκετά, που μπορεί και να αισθανόμουν ότι με κρατάνε πίσω.

Τα δούλεψα όμως στην πορεία, δεν τα άφησα στην τύχη τους. Ένιωθα ότι δεν αποδίδει η προετοιμασία που κάνω σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ότι δεν αποδίδει στον βαθμό που θα ήθελα. Τώρα νιώθω ότι είναι αντίστροφα τα πράγματα», πρόσθεσε.

Η Μαρία Αναστασοπουλου αποκάλυψε στη συνέχεια: «Τα τελευταία 12 χρόνια, έχω μετακομίσει 7 φορές. Απλά είμαι της αντίληψης, ρε παιδί μου, είναι μία από τις μούρλιες που έχω. Ότι, όταν είσαι στο ενοίκιο, έχεις τη δυνατότητα να αλλάζεις και περιοχές, αν αυτό χρειαστεί, αν βρεις κάτι καλύτερο, αν βρεις κάτι άλλο… Δε βαριέμαι τις κούτες, μου αρέσει πάρα πολύ! Και το κάνω με τις φίλες μου κιόλας αυτό.

Δηλαδή ξέρουν, κάθε χρόνο κάπου εκεί γύρω στο Πάσχα, μου λένε, "Ε, φέτος το καλοκαίρι, τι έχουμε;". Το βλέπω ως αφορμή για ανανέωση και καινούργια αρχή. Που εγώ είμαι πολύ της νέας αρχής, ρε παιδί μου… σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, το περισσότερο που έχω μείνει σε σπίτι τα τελευταία πολλά χρόνια είναι δυο χρόνια».

