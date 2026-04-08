«Έχω ερωτευτεί συνάδελφό μου και δεν του το έχω πει»

Η Νάνσυ Μπούκλη, που κερδίζει το στοίχημα στον ρόλο της «Ιουλίας» στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα και τον ρόλο που παίζει στη ζωή της, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν υπήρξε ερωτευμένη με συνάδελφό της, ο οποίος δεν έμαθε ποτέ για τα συναισθήματά της. Όπως εξήγησε, πολλές φορές, όταν μια τέτοια κατάσταση εξελίσσεται, χάνει τη μαγεία και τη χαρά που της προσφέρει.

«Ο έρωτας εμένα με τροφοδοτεί και πλατωνικά. Μου αρέσει να ερωτεύομαι. Έχω ερωτευτεί και συνάδελφο και δεν του το έχω πει ποτέ. Δεν θα το ήθελα κιόλας. Ένιωθα ότι υπάρχει μέσα μου μια χαρά όρεξης. Πολλές φορές εμένα μου το χαλάει αν κάτι προχωρήσει. Μπορεί να μη θέλω. Δε σημαίνει απαραίτητα ότι θέλω να βγω ραντεβού», τόνισε.

Η Νάνσυ Μπούκλη, με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας, είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής «Δήλος» της Δήμητρας Χατούπη και διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό με αξιόλογες συμμετοχές στο θέατρο και την τηλεόραση.

Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως ο Θωμάς Μοσχόπουλος, ο Άρης Μπινιάρης, ο Πέτερ Στάιν και ο Γιώργος Κιμούλης, ενώ έχει δοκιμαστεί και στη σκηνοθεσία, παρουσιάζοντας θεατρικά έργα όπως τα «Γελώντας Άγρια» και «Ο Στοργικός Πατέρας» του Κρίστοφερ Ντουράνγκ, καθώς και το «Κάποιος Μιλάει Μόνος του Κρατώντας Ένα Ποτήρι Γάλα» του Εουτζένιο Ερμπάτο.