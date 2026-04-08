Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Την απαγόρευση της χρήσης των social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε η νέα ρύθμιση θα έρθει στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Μάλιστα, όπως τόνισε, η Ελλάδα θα είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να πιέσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση.

«Είμαι σίγουρος ότι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας, ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ. Αλλά ο ρόλος μας και ο δικός μου δεν είναι να είμαστε πανευχάριστοι. Αλλά κι ακόμα αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο», είπε ο πρωθυπουργός.

Όπως εξήγησε, στόχος της νέας ρύθμισης δεν είναι να απομακρυνθούν οι ανήλικοι από την τεχνολογία, αλλά να μπει ένα φρένο στον χρόνο που αφιερώνουν στις οθόνες.

«Ο εθιστικός σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στέκεται στη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει», είπε και απευθυνόμενος στους γονείς τόνισε:

«Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δική σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Στις 13:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Κόφτης» στα social media: Επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ζητά ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο έως το τέλος του 2026, το οποίο θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τις αναγκαίες εθνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατυπώνει και συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πρόεδρο της Κομισιόν.

Συγκεκριμένα προτείνει:

Την επέκταση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης επαλήθευσης ηλικίας σε ένα πλήρως εναρμονισμένο, πανευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη έως το τέλος του έτους.

Την υποχρεωτική χρήση αυτού του τυποποιημένου μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας για όλες τις πλατφόρμες που εξυπηρετούν χρήστες κάτω των 15 ετών, εξαλείφοντας τον κανονιστικό κατακερματισμό.

Τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού «ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης» στα 15 έτη, εισάγοντας πανευρωπαϊκή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω από αυτό το όριο.

Την υποχρέωση επαναληπτικής επαλήθευσης ηλικίας ανά εξάμηνο από τις πλατφόρμες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση και να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των περιορισμών.

Τη δημιουργία ενός απλοποιημένου μηχανισμού συντονισμού και επιβολής σε επίπεδο ΕΕ, που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογούν από κοινού περιστατικά και να επιταχύνουν την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.