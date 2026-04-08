Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης

08.04.26 , 12:24 Τραγική κατάληξη στην Καισαριανή: Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούταν
08.04.26 , 11:46 MasterChef: Στα άκρα η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο
08.04.26 , 11:36 Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
08.04.26 , 11:27 Fuel Pass: Σε ποιες επιχειρήσεις μπορείτε να πληρώσετε με ψηφιακή κάρτα
08.04.26 , 11:24 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα
08.04.26 , 11:14 Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
08.04.26 , 11:00 Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
08.04.26 , 10:54 «Έχω ερωτευτεί συνάδελφό μου και δεν του το έχω πει»
Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
08.04.26 , 10:35 Στηβ Μιλάτος: Το τηλεοπτικό του red flag είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος
08.04.26 , 10:31 MAZDA 6e: Αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με την καλύτερη σχεδίαση για το 2026
08.04.26 , 10:28 Πάσχα: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – Φεύγουν γεμάτα τα πλοία
08.04.26 , 10:21 Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει το Μ. Σάββατο
08.04.26 , 10:09 Μετέωρα: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που έπεσε στο κενό
08.04.26 , 10:02 Ηλίας Μαμαλάκης: Η μαγειρική, το πρόβλημα υγείας και η τηλεόραση
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
Το ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ από Μ. Παρασκευή έως Μ. Σάββατο
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • Η νέα ρύθμιση θα κατατεθεί στη Βουλή το καλοκαίρι και θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2027.
  • Στόχος είναι η μείωση του χρόνου που αφιερώνουν οι ανήλικοι στις οθόνες, χωρίς να απομακρυνθούν από την τεχνολογία.
  • Ο Μητσοτάκης ζητά ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό έως το τέλος του 2026.
  • Προτάσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας και ευρωπαϊκό ψηφιακό όριο ενηλικίωσης στα 15 έτη.

Την απαγόρευση της χρήσης των social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Στο εδώλιο ο Mr. Facebook- «Οι εφαρμογές του προκαλούν εθισμό στα παιδιά»

Όπως ανακοίνωσε η νέα ρύθμιση θα έρθει στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Μάλιστα, όπως τόνισε, η Ελλάδα θα είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. 

Στόχος της κυβέρνησης είναι να πιέσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ελλάδα κοντά στην απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 15

«Είμαι σίγουρος ότι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας, ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ. Αλλά ο ρόλος μας και ο δικός μου δεν είναι να είμαστε πανευχάριστοι. Αλλά κι ακόμα αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο», είπε ο πρωθυπουργός.

Όπως εξήγησε, στόχος της νέας ρύθμισης δεν είναι να απομακρυνθούν οι ανήλικοι από την τεχνολογία, αλλά να μπει ένα φρένο στον χρόνο που αφιερώνουν στις οθόνες. 

Αυστραλία: Ξεκινά η απαγόρευση των social media σε εφήβους και παιδιά

«Ο εθιστικός σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στέκεται στη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει», είπε και απευθυνόμενος στους γονείς τόνισε:

«Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δική σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Δανία: Απαγορεύει τη χρήση social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Στις 13:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Κόφτης» στα social media: Επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ζητά ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο έως το τέλος του 2026, το οποίο θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τις αναγκαίες εθνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατυπώνει και συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πρόεδρο της Κομισιόν. 

Συγκεκριμένα προτείνει:

  • Την επέκταση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης επαλήθευσης ηλικίας σε ένα πλήρως εναρμονισμένο, πανευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη έως το τέλος του έτους.
  • Την υποχρεωτική χρήση αυτού του τυποποιημένου μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας για όλες τις πλατφόρμες που εξυπηρετούν χρήστες κάτω των 15 ετών, εξαλείφοντας τον κανονιστικό κατακερματισμό.
  • Τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού «ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης» στα 15 έτη, εισάγοντας πανευρωπαϊκή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω από αυτό το όριο.
  • Την υποχρέωση επαναληπτικής επαλήθευσης ηλικίας ανά εξάμηνο από τις πλατφόρμες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση και να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των περιορισμών.
  • Τη δημιουργία ενός απλοποιημένου μηχανισμού συντονισμού και επιβολής σε επίπεδο ΕΕ, που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογούν από κοινού περιστατικά και να επιταχύνουν την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.
