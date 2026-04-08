MasterChef: Στα άκρα η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο

Το κυνήγι των βαθμών συνεχίζεται στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, με τους διαγωνιζόμενους να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τους τρεις κριτές.

Στο χθεσινό επεισόδιο, η Μενεξιά μπέρδεψε το ψυγείο με τον καταψύκτη. Μετά το απίστευτο λάθος της, παρακαλάει να τελειώσει η Εβδομάδα Θρίλερ.

«Σας είπα ότι δεν βλέπω θρίλερ; Σας το είπα. Γιατί συνεχίζετε το αστειάκι τώρα;», ακούγεται να λέει στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

MasterChef: Ο παίκτης που θα τερματίσει πρώτος, κερδίζει ασυλία!

Για τον παίκτη που θα τερματίσει πρώτος, το άγχος τελειώνει σήμερα: «Για τον πρώτο, η Εβδομάδα Θρίλερ τελειώνει εδώ. Κερδίζει ασυλία», ανακοινώνει ο Πάνος Ιωαννίδης.

Στο μεταξύ, η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο έχει ανάψει.

«Κάποιος μου είπε ότι έκανα λάθος. Ότι δεν έπρεπε να βοηθήσω τη Μενεξιά στη μονομαχία αποχώρησης και πως έπρεπε να υποστηρίξω τον Γιώργο. Η συζήτηση με εκνεύρισε, γιατί δεν θέλω να μου λένε πώς να φέρομαι. Δεν με νοιάζει για την ομάδα σου. Δεν θα προσποιηθώ ότι νοιάζομαι για τον Γιώργο, γιατί απλώς δεν νοιάζομαι», ξεκαθαρίζει η διαγωνιζόμενη στο τέλος του αποσπάσματος.

