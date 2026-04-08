MasterChef: Στα άκρα η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο

«Δε θα προσποιηθώ ότι νοιάζομαι για τον Γιώργο» - Δείτε sneak preview

08.04.26 , 12:32 Φτιάξτε παραδοσιακό, σιροπιαστό μπακλαβά για το Πάσχα
08.04.26 , 12:24 Τραγική κατάληξη στην Καισαριανή: Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούταν
08.04.26 , 11:46 MasterChef: Στα άκρα η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο
08.04.26 , 11:36 Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
08.04.26 , 11:27 Fuel Pass: Σε ποιες επιχειρήσεις μπορείτε να πληρώσετε με ψηφιακή κάρτα
08.04.26 , 11:24 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα
08.04.26 , 11:14 Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
08.04.26 , 11:00 Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
08.04.26 , 10:54 «Έχω ερωτευτεί συνάδελφό μου και δεν του το έχω πει»
08.04.26 , 10:48 Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
08.04.26 , 10:35 Στηβ Μιλάτος: Το τηλεοπτικό του red flag είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος
08.04.26 , 10:31 MAZDA 6e: Αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με την καλύτερη σχεδίαση για το 2026
08.04.26 , 10:28 Πάσχα: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – Φεύγουν γεμάτα τα πλοία
08.04.26 , 10:21 Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει το Μ. Σάββατο
08.04.26 , 10:09 Μετέωρα: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που έπεσε στο κενό
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Τραγική κατάληξη στην Καισαριανή: Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούταν
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κλήρωση Τζόκερ 7/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef 10, οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τους κριτές για τους βαθμούς.
  • Η Μενεξιά έκανε λάθος μπερδεύοντας το ψυγείο με τον καταψύκτη.
  • Η Εβδομάδα Θρίλερ τελειώνει για τον πρώτο διαγωνιζόμενο που κερδίζει ασυλία.
  • Η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο έχει ενταθεί, καθώς η Wasan δεν ενδιαφέρεται για την ομάδα του Γιώργου.
  • Η Wasan εκφράζει την απογοήτευσή της για τις συμβουλές που δέχεται σχετικά με τη συμπεριφορά της.

Το κυνήγι των βαθμών συνεχίζεται στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, με τους διαγωνιζόμενους να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τους τρεις κριτές.

MasterChef: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη δοκιμασία

Στο χθεσινό επεισόδιο, η Μενεξιά μπέρδεψε το ψυγείο με τον καταψύκτη. Μετά το απίστευτο λάθος της, παρακαλάει να τελειώσει η Εβδομάδα Θρίλερ.

«Σας είπα ότι δεν βλέπω θρίλερ; Σας το είπα. Γιατί συνεχίζετε το αστειάκι τώρα;», ακούγεται να λέει στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

MasterChef: Ο παίκτης που θα τερματίσει πρώτος, κερδίζει ασυλία!

MasterChef: Ο παίκτης που θα τερματίσει πρώτος, κερδίζει ασυλία!

Για τον παίκτη που θα τερματίσει πρώτος, το άγχος τελειώνει σήμερα: «Για τον πρώτο, η Εβδομάδα Θρίλερ τελειώνει εδώ. Κερδίζει ασυλία», ανακοινώνει ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Η μπουκιά που παραλίγο να «πνίξει» τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Στο μεταξύ, η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο έχει ανάψει.

«Κάποιος μου είπε ότι έκανα λάθος. Ότι δεν έπρεπε να βοηθήσω τη Μενεξιά στη μονομαχία αποχώρησης και πως έπρεπε να υποστηρίξω τον Γιώργο. Η συζήτηση με εκνεύρισε, γιατί δεν θέλω να μου λένε πώς να φέρομαι. Δεν με νοιάζει για την ομάδα σου. Δεν θα προσποιηθώ ότι νοιάζομαι για τον Γιώργο, γιατί απλώς δεν νοιάζομαι», ξεκαθαρίζει η διαγωνιζόμενη στο τέλος του αποσπάσματος.

