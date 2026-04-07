MasterChef: Η μπουκιά που παραλίγο να «πνίξει» τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κινδύνευσε να πνιγεί κατά τη δοκιμή ενός πιάτου του Γιώργου, γνωστού ως «Κίμτσι».
  • Ο Γιώργος παρουσίασε καλαμαράκι σωτέ με γλυκοπατάτα, καλαμπόκι και leche de tigre, προτείνοντας να το δοκιμάσουν «όλο μέσα».
  • Ο Λεωνίδας ακολούθησε την οδηγία, αλλά δυσκολεύτηκε να καταπιεί, προκαλώντας γέλια και ανησυχία στους υπόλοιπους κριτές.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς έσπευσε να βοηθήσει, ενώ η στιγμή έγινε αξέχαστη για τους συμμετέχοντες.

«Παιδιά το παίρνετε και κλακ… όλο μέσα». Αυτή η φράση του Γιώργου ήταν αρκετή για να προκαλέσει μία από τις πιο απρόβλεπτες και χιουμοριστικές στιγμές στο MasterChef, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να βρίσκεται κυριολεκτικά ένα βήμα πριν… πνιγεί on camera!

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια του MasterChef

Η δοκιμασία συνεχίστηκε με τον Γιώργο, γνωστό και ως «Κίμτσι», να παρουσιάζει το πιάτο του με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση και το δικό του, ιδιαίτερο στυλ. 

Το πιάτο του ήταν ένα καλαμαράκι σωτέ, συνοδευόμενο από γλυκοπατάτα, καλαμπόκι, drops και leche de tigre, μία σύνθεση που συνδύαζε έντονες γεύσεις και διαφορετικές υφές. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα δεν βρισκόταν μόνο στα υλικά, αλλά και στον τρόπο που πρότεινε να καταναλωθεί.

Ο ίδιος παρότρυνε τους κριτές να δοκιμάσουν τη δημιουργία του με μία μόνο κίνηση, «όλο μέσα», χωρίς δισταγμό. Και κάπου εκεί ξεκίνησαν τα δύσκολα.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, γνωστός για το χιούμορ αλλά και την άνεσή του στις δοκιμές, αποφάσισε να ακολουθήσει την οδηγία του διαγωνιζόμενου. Ωστόσο, η μεγάλη μπουκιά αποδείχθηκε… επικίνδυνη. Η στιγμή πήρε γρήγορα απρόβλεπτη τροπή, με τον ίδιο να δυσκολεύεται εμφανώς να καταπιεί.

Η αντίδραση των υπόλοιπων δεν άργησε. Ο Σωτήρης Κοντιζάς έσπευσε να βοηθήσει, ενώ το σκηνικό προκάλεσε ταυτόχρονα γέλια.

«Λέω δεν το ζω ρε φίλε όλο αυτό», ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις, αποτυπώνοντας το πόσο απρόσμενη ήταν η εξέλιξη της δοκιμής.

Η προσπάθεια του Γιώργου μπορεί να δυσκόλεψε –κυριολεκτικά– τους κριτές, ωστόσο σίγουρα κατάφερε να ξεχωρίσει και να μείνει αξέχαστη.

Άλλωστε, σε έναν διαγωνισμό όπου ζητείται η απόλυτη ισορροπία σε μία μόνο μπουκιά, ακόμα και η… ποσότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

