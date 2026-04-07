Πειραιάς: Bγήκε από την Εντατική η 2χρονη που δέχθηκε επίθεση από σκύλο

Με τραύματα από δάγκωμα σκύλου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων κοριτσάκι δύο ετών. Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι της οικογένειας στον Πειραιά, όταν το παιδί διέφυγε της προσοχής της γιαγιάς του και μπήκε στο δωμάτιο που υπήρχε το σκυλί. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Άννας Λίτινα.

Όσον αφορά την υγεία του κοριτσιού, το πρωί βγήκε από την Εντατική όπου παρέμεινε διασωληνώμενη όλο το βράδυ καθώς μετά το χειρουργείο παρουσίασε σπασμούς. Τώρα νοσηλεύεται σε δωμάτιο, καθώς η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί.

Πειραιάς: Τιτάνιες προσπάθειες για να σωθεί το κοριτσάκι που το δάγκωσε σκύλος μέσα στο σπίτι του

Όταν έφθασε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», οι γιατροί έπεσαν πάνω της. Το παιδί είχε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο από τα δαγκώματα του σκύλου. Μπήκε χειρουργείο, όπου ομάδα νευροχειρουργών και πλαστικών χειρουργών επί τέσσερις ώρες πάλευαν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προκάλεσαν τα δόντια του σκύλου.

Όλα συνέβησαν όταν η μικρούλα, ενώ ήταν στο σπίτι της στον Πειραιά, ξέφυγε από την προσοχή της γιαγιάς της, Ολλανδικής καταγωγής. Μπήκε στο δωμάτιο που ήταν ο σκύλος της οικογένειας. Το σκυλί επιτέθηκε στο κοριτσάκι προκαλώντας του βαθιά τραύματα στο κεφάλι και τα μάγουλα. Η γιαγιά έντρομη κάλεσε ταξί και ταυτόχρονα την αστυνομία η οποία άνοιγε το δρόμο και το παιδί έφθασε πολύ γρήγορα στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Η γιαγιά συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.