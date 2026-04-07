Artemis II: Η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά της Σελήνης

57 χρόνια μετά το πρώτο φωτογραφικό στιγμιότυπο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (NASA)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (7/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η NASA δημοσίευσε τη φωτογραφία της δύσης της Γης από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, τραβηγμένη από το πλήρωμα του Artemis II.
  • Οι αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Τζέρεμι Χάνσεν συμμετείχαν στην αποστολή.
  • Η φωτογραφία θυμίζει το εμβληματικό στιγμιότυπο του Apollo 8 από το 1968, που απεικόνιζε την ανατολή της Γης.
  • Ο Μπιλ Άντερς, αστροναύτης του Apollo 8, είχε δηλώσει ότι ανακάλυψαν τη Γη κατά την εξερεύνηση της Σελήνης.
  • Οι αστροναύτες του Artemis II έλαβαν μήνυμα από τον Τζιμ Λόβελ, ενόψει της ιστορικής τους αποστολής.

Περισσότερα από 57 χρόνια μετά το πρώτο φωτογραφικό στιγμιότυπο που αποτύπωνε μια ανατολή στη Γη, την οποία τράβηξε ένας αστροναύτης του Apollo 8, οι διάδοχοί τους του Artémis II απαθανάτισαν μια δύση της Γης πίσω από τη Σελήνη, σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε σήμερα η Nasa.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους Αμερικάνους Ριντ Γουάισμαν, Κριστίνα Κοχ και Βίκτορ Γκλόβερ, όπως και τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν.

Το Artemis II έφτασε στο πιο μακρινό σημείο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος

Η φωτογραφία τραβήχτηκε χθες Δευτέρα, όταν η κάψουλά τους Orion έκανε την περιστροφή της Σελήνης.

Δείτε τη παρακάτω, όπως τη δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος:

Η εικόνα φέρνει στον νου αμέσως το θρυλικό στιγμιότυπο του Apollo 8, που τραβήχτηκε την 24η Δεκεμβρίου του 1968 από τον Αμερικανό Μπιλ Άντερς, κατά τη διάρκεια της πρώτης υπερπτήσης στη Σελήνη από ανθρώπους, μαζί με τους συμπατριώτες του Φρανκ Μπόρμαν και Τζιμ Λόβελ.

Το Apollo 8 έκανε δέκα φορές τον κύκλο της Σελήνης χωρίς να προσγειωθεί και, κατά τη διάρκεια μιας τροχιάς, ο Μπιλ Άντερς απαθανάτισε το φωτεινό μπλε της Γης ενώ ξεχώριζε με φόντο το απέραντο σκοτάδι του διαστήματος, ενισχυμένο από τον έρημο και μονοχρωματικό ορίζοντα της Σελήνης στο προσκήνιο.

«Κάναμε όλο αυτό το ταξίδι για να εξερευνήσουμε τη Σελήνη και το σημαντικότερο είναι πως ανακαλύψαμε τη Γη», είχε δηλώσει ο Μπιλ Άντερς κατά την επιστροφή του στη Γη.

Η φωτογραφία «Ανατολή της Γης» συγκαταλέγεται συχνά στις επιλογές των πλέον εμβληματικών ιστορικών στιγμιότυπων και συμπεριλήφθη το 2003 στο βιβλίο που εξέδωσε το περιοδικό Life με τίτλο «100 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο».

Artemis II: Ξεκίνησε η αποστολή στη Σελήνη - Το αναπάντεχο πρόβλημα

Η κληρονομιά του Apollo 8 συνόδευσε χθες τους αστροναύτες του Artémis II. Ξεκίνησαν την ημέρα τους λαμβάνοντας ένα εγγεγραμμένο μήνυμα του Τζιμ Λόβελ, πριν από τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2025.

«Είναι μια ιστορική ημέρα και γνωρίζω πόσο πολύ απασχολημένοι θα είστε, όμως μην ξεχάσετε να επωφεληθείτε από τη θέα», τους είπε αυτός ο πρωτοπόρος.

 

