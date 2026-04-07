Zέτα Θεοδωροπούλου για Ταχτσίδη: «Δεν έχω πλέον αισθήματα για εκείνον»

Δύο περίπου χρόνια πέρασαν από τότε που η Ζέτα Θεοδωροπούλου και ο Παναγιώτης Ταχτσίδης αποφάσισαν να βάλουν τέλος στον γάμο τους και το μοντέλο αναφέρει πως πλέον δεν τρέφει καμία πικρία.

Ζέτα Θεοδωροπούλου/ φωτογραφία από Ndpphoto.gr

«Μιλάμε ως γονείς, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δεν έχω πικρία γιατί δεν έχω πλέον αισθήματα γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Την είχε φτιάξει ούτως ή άλλως τη ζωή του. Από όταν γινόντουσαν αυτά, μπορεί και νωρίτερα. Τα παιδιά γνωρίζουν την αλήθεια σαν παραμυθάκι. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα στα παιδιά, γιατί θα είναι χειρότερο να μάθουν την αλήθεια από κάποιο άλλο στόμα» ανέφερε στη Super Κατερίνα η Ζέτα η οποία ήταν παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή για εννέα ολόκληρα χρόνια και πρόσθεσε:

“Το άρωμα που έβγαλα, το ονόμασα “διαζύγιο” γιατί μετά το διαζύγιό μου αναγεννήθηκα. Στη ζωή μας, όλα είναι μαθήματα. Άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας είναι δώρα, άλλοι μαθήματα, άλλοι είναι μια τιμωρία. Εγώ από όλο αυτό νιώθω ευγνώμων, γιατί με τον πατέρα των παιδιών μου έχω αποκτήσει τα παιδιά μου. Αυτό δεν αλλάζει. Πικράθηκα από όλη αυτή την ιστορία γιατί δεν ήθελα να χαλάσει το σπίτι μου» εξομολογήθηκε.

Το ζευγάρι μόνο ρόδινα δεν είχε χωρίσει και η Ζέτα είχε κάνει μία ανάρτηση στα social media κάνοντας λόγο για απιστία.

“Θέλω να πω σε κάθε μανούλα εκεί έξω και κάθε γυναίκα που ξυπνάει μόνη της, κοιμάται μόνη της, μεγαλώνει τα παιδιά της μόνη της, έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες ενός ολόκληρου σπιτιού, τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και όλες τις ευθύνες τους, να μην τα παρατάει. Μερικές φορές συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας που δεν επιλέξαμε εμείς να γίνουν.

Όμως κάθε φορά που πέφτουμε πρέπει να σηκωνόμαστε και να πατάμε στα πόδια μας. Το οφείλουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας, ειδικά όταν έχεις δώσει όχι απλά πολλά αλλά τη ζωή σου όλη, τα πάντα! Καθένας κάνει τις επιλογές του κι απ’ αυτές καθορίζει το μέλλον του.

Σημασία έχει μέσα από τις στάχτες μας να ξαναγεννηθούμε και όσο δύσκολο κι αν φαίνεται, πάντα όταν κάποιος μας αδικεί, μας δικαιώνει ο Θεός!” είχε γράψει στα social media.

Ζέτα Θεοδωροπούλου και Παναγιώτης Ταχτσίδης/ φωτογραφία από Ndpphoto.gr

Το ζευγάρι πριν από τον χωρισμό θεωρούνταν ένα από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής showbiz. Κανένας από τους δύο άλλωστε δεν είχε δώσει λαβή για σχόλια. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: την 11χρονη Αφροδίτη, τον 9χρονο Κωνσταντίνο και τον 7χρονο Βασίλειο.