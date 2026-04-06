Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι τρισευτυχισμένη, καθώς την Παρασκευή 3 Απριλίου έφερε στον κόσμο την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή, την οποία περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία.

Όπως ενημέρωσε ο μαιευτήρας της παρουσιάστριας του Alpha, Δημήτρης Τζεφεράκος στο Happy Day, όλα κύλησαν καλά με τη γέννα και η μικρή Ξένια - Αλεξάνδρα γεννήθηκε υγιέστατη, ζυγίζοντας 2.730 γραμμάρια.

«Η μπέμπα είχε άλλα στο μυαλό της, οπότε η απόφαση να προχωρήσουμε στον τοκετό πάρθηκε εκείνη την ώρα. Όλα πήγαν πολύ καλά. Οι μανούλες είναι αγκαλίτσα με τα μωράκια τους, είναι πολύ ευτυχισμένες. Η Κατερίνα πόσο μάλλον που το ήθελε, το περίμενε. Και η μπέμπα βιάστηκε, ήρθε την ώρα που διάλεξε η ίδια. Και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά.

Ο Παναγιώτης στάθηκε βράχος δίπλα της. Η Κατερίνα… οι μανούλες το βιώνουν πολύ διαφορετικά, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Εμείς το έχουμε ζήσει από την πλευρά του μαιευτήρα εκατοντάδες φορές, χιλιάδες φορές. Μοιάζει στον μπαμπά της! Η μικρή είναι Κουτσού-μπέμπα. Τα μωρά είναι συνδυασμός των γονιών, οπότε θα πάρει τα ωραία στοιχεία και από τους δύο. Θα πάρει εξιτήριο της επόμενες ημέρες.

Ήταν πολύ συνεργάσιμη, είχε όλη την ομάδα δίπλα της, είχε τους γιατρούς, πήρε αγκαλιά το μωρό της απευθείας, ήταν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Δεν την ένιωσα να αγχώνεται. Ήταν ανυπόμονη να δει το μωρό, να είναι καλά το μωρό…» αποκάλυψε ο Δημήτρης Τζεφεράκος.