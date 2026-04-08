Fuel Pass: Σε ποιες επιχειρήσεις μπορείτε να πληρώσετε με ψηφιακή κάρτα

Οι δικαιούχοι των οποίων ο ΑΦΜ τελειώνει σε 4, 5, 6 και 7 μπορούν σήμερα να μπουν στην εφαρμογή vouchers.gov.gr και να κάνουν αίτηση για το Fuel Pass. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης θα επιλέξουν αν θα πάρουν την επιδότηση μέσω ψηχιακής κάρτας ή με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμός.

Fuel Pass: Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η κάρτα Fuel Pass χρησιμοποιείται αποκλειστικά για:

αγορά καυσίμων

μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ακόμη και μέσω απευθείας χρήσης στους επικυρωτές.

πληρωμές σε ταξί, μόνο μέσω συσκευών που υποστηρίζουν ανέπαφες συναλλαγές.

Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τα πρατήρια καυσίμων, καλύπτεται και ένα ευρύτερο φάσμα μετακινήσεων, αρκεί οι επιχειρήσεις να ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες.

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

4011: Σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίου

4111: Αστικές και τοπικές συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων πορθμείων

4112: Σιδηροδρομικές μετακινήσεις

4121: Υπηρεσίες ταξί

4131: Υπηρεσίες λεωφορείων

5541: Πρατήρια υγρών καυσίμων

5542: Αυτόματοι πωλητές καυσίμων

5983: Επιχειρήσεις πώλησης καυσίμων

Δεν επιτρέπεται ανάληψη χρημάτων από την κάρτα, συνεπώς, το ποσό δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά ούτε να αναληφθεί από ΑΤΜ.

Το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας πρέπει να καταναλωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, οποιοδήποτε ποσό απομένει δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Fuel Pass: Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων

Μετά τη συμφόρηση του συστήματος και τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν αποφασίστηκε να αλλάξει το μοντέλο των αιτήσεων και να γίνονται πλέον με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου.

Έτσι:

Τη Μεγάλη Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις υπέβαλαν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν τα κριτήρια εισοδήματος και την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου του οποίου τα στοιχεία καταχωρούν στην πλατφόρμα για επιδότηση καυσίμων.

Επίσης, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο και κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο.

Το όχημα θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Fuel Pass: Τα ποσά της επιδότησης

Τα ποσά της επιδότησης Fuel Pass 2026 είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Αναλυτικά:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Fuel Pass: Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους

έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στα 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση ανά τέκνο

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση

Η αίτηση για το Fuel Pass υποβάλλεται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ.

Με την είσοδο στην πλατφόρμα ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ, επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο.

Στη συνέχεια, επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί ή συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής.

Ύστερα, επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση).

Στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) ή στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή και εγκριθεί η αίτηση, το ποσό πιστώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό.

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου.