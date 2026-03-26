Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές

Επιδοτήσεις από 30 έως 60 ευρώ ανάλογα με το όχημα και την περιοχή

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στο gov.gr για τις αιτήσεις του Fuel Pass 2026. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι πληρωμές θα γίνουν πριν από το Πάσχα. Την ίδια ώρα, σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι εάν σε μια οικογένεια δικαιούται την ενίσχυση και ο σύζυγος αλλά και η σύζυγος. 

Η επιδότηση, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, θα δοθεί μέσω ψηφιακής κάρτας στο κινητό τηλέφωνο, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Για όσους δεν διαθέτουν smartphone, το ποσό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, μειωμένο κατά 10 ευρώ.

Fuel Pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι ανά άτομο ή ανά οικογένεια;

Αν και τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στην κοινή φορολογική δήλωση, η επιδότηση αφορά το κάθε φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα ζευγάρι που πληροί τις προϋποθέσεις, μπορούν να λάβουν την ενίσχυση και οι δύο σύζυγοι, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν δύο διαφορετικά οχήματα.

Στην περίπτωση αυτή, κάθε σύζυγος θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και να δηλώσει το όχημα που του ανήκει ή στο οποίο έχει συνιδιοκτησία. Με άλλα λόγια, η επιδότηση δεν δίνεται ανά οικογένεια, αλλά ανά δικαιούχο και ανά όχημα.

Για παράδειγμα, αν σύζυγος και σύζυγος διαθέτουν από ένα όχημα στο όνομά τους και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να λάβουν και οι δύο την επιδότηση, φτάνοντας συνολικά έως 100 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου. Αντίθετα, όταν ένα όχημα είναι σε συνιδιοκτησία, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά, καθώς το όχημα μπορεί να δηλωθεί από έναν μόνο εκ των συνιδιοκτητών.

Fuel Pass: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι κάτοχοι αυτοκινήτου μπορούν να λάβουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 50 ευρώ ενίσχυση με έκδοση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 50 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι ιδιοκτήτες μηχανής στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 30 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας και 25 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 35 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 30 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Fuel Pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια: 

  • στις 25.000 ευρώ για άγαμους
  • στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
  • στις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου
