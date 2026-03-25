Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε

Μέχρι το Πάσχα ευελπιστεί η κυβέρνηση να δουν στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι την επιδότηση για το Fuel Pass 2026, που αποτελεί την απάντησή της στις αυξημένες πιέσεις που δημιουργεί στα ελληνικά νοικοκυριά η ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Παρόλο που μεσολαβεί Μεγάλη Εβδομάδα, εμείς ιδανικά θα θέλαμε οι πληρωμές να γίνουν μέχρι το Πάσχα και μάλιστα, με μία κίνηση για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

«Η λογική των μέτρων είναι να πάνε κατευθείαν στην τσέπη και η ενίσχυση στους ανθρώπους που το χρειάζονται», εξήγησε επίσης.

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα για το Fuel Pass στο gov.gr αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα.

Η διαδικασία για να υποβάλετε την αίτησή σας είναι απλή:

Μπαίνετε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet , και θα μπορείτε να δείτε αυτόματα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ σας.

Στη συνέχεια επιλέγετε το όχημα για το οποίο επιθυμείτε την ενίσχυση.

Επιβεβαιώνετε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας

Επιλέγετε με ποιον τρόπο θα λάβετε την ενίσχυση: Είτε με έκδοση ψηφιακής κάρτας (που συνεπάγεται μεγαλύτερο ποσό επιδότησης), είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Fuel Pass: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι κάτοχοι αυτοκινήτου μπορούν να λάβουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 50 ευρώ ενίσχυση με έκδοση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 50 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι ιδιοκτήτες μηχανής στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 30 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας και 25 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 35 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 30 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Fuel Pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται:

στις 25.000 ευρώ για άγαμους

στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

στις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου

Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να προσέξετε

Για να είναι κάποιος δικαιούχος της επιδότησης θα πρέπει είτε να είναι ιδιοκτήτης, είτε να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας, είτε να έχει συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Σημειώνεται πως κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα.

Προϋπόθεση είναι το όχημα να κυκλοφορεί, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Fuel Pass 2026: Η επιδότηση του diesel στην αντλία

Η επιδότηση στο diesel κίνησης διαμορφώνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε όφελος περίπου 20 λεπτών στην αντλία. Η επίδρασή της αναμένεται να γίνει αισθητή μέσα σε 4 έως 5 ημέρες από την εφαρμογή του μέτρου.

Μεγάλοι κερδισμένοι έτσι των μέτρων, φαίνεται πως είναι οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων, καθώς πέραν του fuel pass θα επωφεληθούν και από τη μείωση της τιμής του diesel στην αντλία, κάτι που σημαίνει διπλό όφελος.

