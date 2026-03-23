Έκτακτα μέτρα στήριξης: Ποιοι δικαιούνται fuel pass - Δείτε παραδείγματα

Μέσα στην εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα - Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass αυτή την εβδομάδα, με στόχο τη στήριξη των πολιτών σε περίοδο κρίσης.
  • Επιδότηση 16 λεπτών/liter για diesel κίνησης, συνολικού κόστους 116 εκατ. ευρώ, για συγκράτηση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Fuel Pass με επιδότηση 36 λεπτών/liter για βενζίνη, 130 εκατ. ευρώ συνολικό κόστος, με εισοδηματικά κριτήρια.
  • Επιχορήγηση 15% για λιπάσματα αγροτών, κόστος 15 εκατ. ευρώ, για αποφυγή αύξησης τιμών τροφίμων.
  • Αποζημίωση ακτοπλοϊκών εταιρειών για εκπτώσεις, ετήσιο κόστος 56 εκατ. ευρώ, χρηματοδότηση από φορολόγηση διαδικτυακού τζόγου.

Την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός,  παρουσίασε o υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Kυριάκος Πιερρακάκης, ανακοινώνοντας ότι στόχος είναι η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει αυτήν στην εβδομάδα.

Ο κ. Πιερρακάκης αρχικά αναφέρθηκε στον στόχο της χώρας, σε μία περίοδο αστάθειας, η χώρα να παρουσιάζει σταθερότητα και ασφάλεια. Τόνισε ότι οι εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου, καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος όσων γίνονταν πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο την ενέργεια, αλλά και τον πληθωρισμό και το διαθέσιμο εισόδημα και εν τέλει και την ανάπτυξη. 

«Δε γνωρίζουμε τη διάρκεια αυτής της κρίσης», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης γι’ αυτό συμπλήρωσε πως «πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, χωρίς να εξαντλήσουμε όλα τα μέτρα, αλλά να μπορούμε να επανέλθουμε αν χρειαστεί».

  • Diesel κίνησης

Αναφερόμενος στο πρώτο μέτρο για το diesel κίνησης, που χρησιμεύει γενικά στην παραγωγή, σημείωσε ότι αφορά επιδότηση 16 λεπτά στο λίτρο, συνολικά 20 λεπτά στην τελική τιμή. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 116 εκατ. ευρώ.

Στόχος, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών είναι να συγκρατηθεί το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

  • Fuel Pass

Το δεύτερο μέτρο είναι το fuel pass. Όπως είπε ο υπουργός η επιδότηση θα είναι περίπου 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη, ενώ θα μπουν και εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με παιδιά. Θα δοθεί με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων για και θα ισχύει και για μέσα μεταφοράς και για ταξί. 

Η μεσοσταθμική στήριξη είναι στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά. Για Το συνολικό κόστος του μέτρου είναι 130 εκατ. ευρώ. 

Στόχος είναι η πλατφόρμα να ανοίξει εντός της εβδομάδας.

  • Κόστος λιπασμάτων

Το τρίτο μέτρο αφορά τους αγρότες και αφορά στην επιχορήγηση 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς των λιπασμάτων. Όπως είπε ο υπουργός, αν δεν στηριχτούν οι αγρότες, το κόστος θα περάσει στα τρόφιμα και στα νοικοκυριά. Το κόστος του μέτρου είναι 15 εκατ. ευρώ

 

  • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το τέταρτο μέτρο αφορά στα ακτοπλοϊκά ενόψει του Πάσχα. Σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, «θα αποζημιώσουμε τις εταιρείες για τις εκπτώσεις που ήδη παρέχουν» επεσήμανες ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

  • Φορολόγηση διαδικτυακού τζόγου

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι οι πόροι για την ενίσχυση των πολιτών θα προκύψουν από την αλλαγή της φορολόγησης των διαδικτυακών καζίνο, με συντελεστή 20% για κέρδη έως 500 εκατ. ευρώ και 30% από εκεί και πάνω.

