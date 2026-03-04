Fuel Pass και επιδοτήσεις ρεύματος στο «τραπέζι» λόγω Ιράν

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τον φόβο μιας νέας ενεργειακής αναταραχής. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται σχέδιο έκτακτων παρεμβάσεων, σε περίπτωση που οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εκτιναχθούν και προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις στην πραγματική οικονομία.

Στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά του fuel pass, δηλαδή της επιδότησης καυσίμων στην αντλία, αλλά και η ενεργοποίηση μοντέλου επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, εξετάζεται πακέτο έκτακτων επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις που θα δεχθούν ισχυρά πλήγματα από την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

