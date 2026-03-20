Μητσοτάκης για τιμές ενέργειας: Παράθυρο για μεγαλύτερη ευελιξία

Ανοιχτό παράθυρο για τη λήψη μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, μετά από τη Σύνοδο Κορυφής.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», δήλωσε ο πρωθυπουργός, μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού.

Όπως είπε, έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης και του πολέμου που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μια διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης».

Πρόσθεσε ακόμα ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να πει κάτι περισσότερο, ωστόσο επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού δίνει περιθώριο για μέτρα ύψους 2 δισ. ευρώ, ειδικά εφόσον ενεργοποιηθεί «ρήτρα διαφυγής» από την πλευρά της Ε.Ε,. ώστε να μην προσκρούσουν οι παροχές στην οροφή δαπανών που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Μητσοτάκης: Patriot και Σαουδική Αραβία

Σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι έχει αποστείλει επιστολές σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την μετακίνηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και παντελώς άκαιροι αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Σχετικά με τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε ότι βρίσκονται εκεί από το 2021, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας καυσίμου.

«Η σημερινή αναχαίτηση αποτελούσε μια αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, την οποία έχουμε κάνει με την Σαουδική Αραβία - χώρα η οποία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας εδώ και αρκετά χρόνια», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Όπως ανέφερε: «θα έπρεπε κανείς να αναγνωρίσει ότι και στην πράξη οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν σε μια πολύ σύνθετη άσκηση την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα».





Σε αυτούς οι οποίοι αναρωτιούνται πώς ωφελείται η Ελλάδα από μια τέτοια πρωτοβουλία, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «εάν τα διυλιστήρια αυτά - ένα κρίσιμο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας - είχε πράγματι χτυπηθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι, διότι η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών ένθεν και ένθεν, θα πρέπει να αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα».

Ανέφερε, ακόμη, ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, πρωταγωνίστησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην ανάγκη να διατυπωθεί μια πρόταση για ένα μορατόριουμ, το οποίο θα αποκλείει οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν, είτε στις χώρες του Κόλπου.

Μητσοτάκης: Ρήτρα Αμυντικής Συνδρομής και Στήριξη στην Κύπρο

Αναφορικά με τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, ο Κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετικό» το γεγονός ότι στην περίπτωση της επίθεσης που δέχτηκε η Κύπρος, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, έσπευσαν να τη συνδράμουν προσφέροντας αεροναυτηλιακή υποστήριξη, έτσι ώστε η Κύπρος να αισθάνεται απολύτως ασφαλής.

Όπως είπε, αυτό «αποτέλεσε ουσιαστικά μια, de facto, αν όχι de jure», ενεργοποίηση του Άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ, για τη ρήτρα της Αμοιβαίας Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε, επίσης, ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη «να προχωρήσουμε γρήγορα κάποια βήματα παραπέρα - να χαράξουμε δηλαδή, έναν σαφή οδικό χάρτη με ορίζοντα μηνών και όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα, ποια θα ήταν τα βήματα τα οποία θα παίρναμε ανάλογα με το είδος της απειλής».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «αυτή είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας αλλά και για την Κύπρο». Όπως είπε, ο ίδιος έχει μιλήσει επισταμένα για την ανάγκη, στα πλαίσια της στρατηγικής αυτονομίας, να δοθεί περιεχόμενο και βάθος σε αυτήν την πολύ σημαντική ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, η οποία όμως στο δημόσιο διάλογο μάλλον είχε παραπέσει.

«Η περιπέτεια της Κύπρου είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο μετ' επιτάσεως να προχωρήσει την συζήτηση σε μια κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα», ανέφερε.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και τα σύνορα της ΕΕ»

Απαντώντας σε ερώτηση του BBC για καταγγελίες περί επαναπροωθήσεων μεταναστών από τον Έβρο στην Τουρκία, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και τα σύνορα της ΕΕ».

«Δεν έχω καμία γνώση αυτών των ισχυρισμών, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο, το οποίο μάλιστα αντανακλάται και στα σημερινά συμπεράσματα: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν πρόκειται να επαναλάβει τα λάθη που έκανε το 2015. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της. Είναι υποχρέωσή μου να διασφαλίσω ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται. Δεν πρόκειται να απολογηθώ γι' αυτές τις πολιτικές. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω των συμπερασμάτων, έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.

Φον ντερ Λάιεν: «Ανάγκη για δράση με άμεσα μέτρα ανακούφισης για τις τιμές στην ενέργεια

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ είναι διασφαλισμένος, ωστόσο η Ευρώπη δεν είναι άτρωτη στις παγκόσμιες αυξήσεις τιμών.

Επεσήμανε ότι μόνο σήμερα - μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ - οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 30%. Η ίδια καταδίκασε τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε εμπορικά πλοία, κάνοντας λόγο για ενέργειες που «αυξάνουν το κόστος και εντείνουν τους κινδύνους για τον μελλοντικό εφοδιασμό».

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων, η Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι πρέπει να αναληφθεί δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης όπου είναι δυνατόν και διαρθρωτικές αλλαγές όπου είναι αναγκαίο», εστιάζοντας στις τέσσερις συνιστώσες που καθορίζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η πρώτη συνιστώσα είναι το κόστος ενέργειας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μερίδιο, κυρίως το ήμισυ της τιμής, 56% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Όπως είπε, τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να χρησιμοποιήσουν μέτρα κρατικής βοήθειας για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις του κόστους της πηγής ενέργειας. Πρόσθεσε, ότι «θα ενισχύσουμε περαιτέρω την ευελιξία των κρατικών ενισχύσεων για τον σκοπό αυτό».

Το δεύτερο στοιχείο είναι οι χρεώσεις δικτύου (18%), με την Επιτροπή να προωθεί νομοθετικές παρεμβάσεις για τη μείωσή τους, ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

«Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 15%, αναμένεται να αναθεωρηθούν», είπε η Φον ντερ Λάιεν, με στόχο η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα.

Τέλος, όσον αφορά την ανθρακική τιμολόγηση μέσω του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων (ETS), προωθούνται μεταρρυθμίσεις για μεγαλύτερη ευελιξία και περιορισμό της μεταβλητότητας των τιμών.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και στην ενίσχυση επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το «ETS Investment Booster», ύψους 30 δισ. ευρώ, για έργα απανθρακοποίησης, με έμφαση στην «ταχύτητα και την αλληλεγγύη».

Τέλος, σημείωσε ότι η ενέργεια αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.