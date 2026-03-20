Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το ενδεχόμενο καταβολής έκτακτου επιδόματος Πάσχα, εν μέσω της διεθνούς κρίσης στη Μέση Ανατολή που έχει επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει σχεδιασμός για άμεση παροχή έκτακτου επιδόματος ή επιταγής ακρίβειας σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως χαμηλοσυνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Η ξεκάθαρη αυτή θέση του οικονομικού επιτελείου έχει στόχο να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών ενόψει των εορτών, ενώ η συζήτηση για πιθανές παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας παραμένει ανοικτή, ανάλογα με την εξέλιξη της διεθνούς κρίσης.