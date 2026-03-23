Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων

Οι 8 στους 10 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, θα πάρουν το Fuel Pass για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου. Η Μαρία Παππά έριξε φως σε όλες τις λεπτομέρειες της επιδότησης και πότε θα δοθεί, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Τα εισοδηματικά όρια για το Fuel Pass

Όπως ανέφερε τα εισοδηματικά όρια είναι:

25.000 € για άγαμους

35.000 € για έγγαμους

39.000 € για μονογονεϊκές

+5.000 € για κάθε παιδί.

Τα εισοδηματικά όρια για τo Fuel Pass

Ποιοι και πώς μπορούν να πάρουν το Fuel Pass

Την επιδότηση μπορεί να την λάβει ένα όχημα ανά φυσικό πρόσωπο, αλλά αν διαθέτει ένα αυτοκίνητο ο σύζυγος και ένα αυτοκίνητο η σύζυγος σε μια οικογένεια, την επιδότηση μπορούν να τη λάβουν και οι δύο.

Fuel Pass: Τι ισχύει με τα οχήματα στην ίδια οικογένεια

Αν όμως διαθέτει ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή ο ένας εκ των δύο συζύγων, η επιδότηση θα διατεθεί για το ένα όχημα μόνο.

Fuel Pass: Η πλατφόρμα και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Θα επιδοτηθεί επίσης η χρήση ψηφιακής κάρτας και σε ταξί – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για την επιδότηση θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να δοθεί πριν το Πάσχα στους δικαιούχους.