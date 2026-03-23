Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 8 στους 10 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα λάβουν το Fuel Pass για Απρίλιο-Μάιο.
  • Εισοδηματικά όρια: 25.000 € για άγαμους, 35.000 € για έγγαμους, 39.000 € για μονογονεϊκές, +5.000 € ανά παιδί.
  • Η επιδότηση ισχύει για ένα όχημα ανά φυσικό πρόσωπο, με δυνατότητα επιδότησης και για δύο οχήματα σε οικογένειες.
  • Η χρήση ψηφιακής κάρτας θα επιδοτηθεί και σε ταξί και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
  • Η πλατφόρμα αιτήσεων θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και οι επιδοτήσεις αναμένονται πριν το Πάσχα.

Οι 8 στους 10 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, θα πάρουν το Fuel  Pass για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου. Η Μαρία Παππά έριξε φως σε όλες τις λεπτομέρειες της επιδότησης και πότε θα δοθεί, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.    

Μητσοτάκης: Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε

Τα εισοδηματικά όρια για το Fuel  Pass

Όπως ανέφερε τα εισοδηματικά όρια είναι: 

25.000 € για άγαμους  
35.000 € για έγγαμους  
39.000 € για μονογονεϊκές  
+5.000 € για κάθε παιδί. 

Έκτακτα μέτρα στήριξης: Ποιοι δικαιούνται fuel pass - Δείτε παραδείγματα  

Ποιοι και πώς μπορούν να πάρουν το Fuel Pass 

Την επιδότηση μπορεί να την λάβει ένα όχημα ανά φυσικό πρόσωπο, αλλά  αν διαθέτει ένα αυτοκίνητο ο σύζυγος και ένα αυτοκίνητο η σύζυγος σε μια οικογένεια, την επιδότηση μπορούν να τη λάβουν και οι δύο.  

Αν όμως διαθέτει ένα αυτοκίνητο  και μία μηχανή ο ένας εκ των δύο συζύγων, η  επιδότηση θα διατεθεί για το ένα όχημα μόνο. 

Θα επιδοτηθεί επίσης η χρήση ψηφιακής κάρτας και σε ταξί – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.   

Τα 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για την επιδότηση θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να δοθεί πριν το Πάσχα στους δικαιούχους.   

Διαβάστε περισσότερα:
