Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass

Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Βίντεο από δελτίο ειδήσεων του Star

Mε Fuel Pass και Μarket Pass απαντά η κυβέρνηση στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, λόγω του πολέμου που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Οι αιτήσεις για τις δύο επιδοτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και αφορούν συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε την αίτηση

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα (vouchers.gov.gr) για αιτήσεις χορήγησης Fuel Pass, με στόχο να καταβληθεί πριν το Πάσχα η επιδότηση αγοράς καυσίμων.

Η είσοδος στην εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στο ΑΦΜ τους και θα επιλέγουν εκείνο για το οποίο θέλουν να λάβουν την ενίσχυση.

Η επιδότηση θα δοθεί για ολόκληρο το δίμηνο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρατήρια για αγορά βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης, όσο και για μετακινήσεις με ΤΑΞΙ ή Μαζικά Μέσα Μεταφοράς.

Το συνολικό όφελος για το δίμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 50 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα αν διαθέτουν κατάλληλο smartphone για να μπορούν να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 40 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 60 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα (λόγω αυξημένου κόστους πώλησης στα νησιά), ή 50 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)

ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 30 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα για να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 25 ευρώ αν επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό.

ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα, ή 30 ευρώ αν επιλέξουν ΙΒΑΝ.

Για αγορά βενζίνης, η μέση στήριξη υπολογίζεται πως σε 36 λεπτά το λίτρο (για την ηπειρωτική Ελλάδα) ή έως 43 λεπτά (για τη νησιωτική Ελλάδα), με βάση την εκτίμηση για μέση κατανάλωση 70 λίτρων ανά μήνα ανά αυτοκινητιστή.

Fuel Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με:

Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί μετά το πρώτο

Ωστόσο, κάθε δικαιούχος δηλώνει μόνο ένα όχημα στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr, επί του οποίου πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Κάθε όχημα δηλώνεται από μόνο ένα φυσικό πρόσωπο.

Τι ισχύει για το Market Pass - Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα κάνουν αίτηση

Το Market Pass 2026 στοχεύει στη στήριξη νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια και θα δίνεται κυρίως μέσω ψηφιακής κάρτας (voucher) για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών, με πιο ευέλικτο πλαίσιο σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα.

Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω ειδικής πλατφόρμας με κωδικούς Taxisnet. Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν είτε ψηφιακή κάρτα είτε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και θα ενημερώνονται με SMS ή email για την έγκριση και την πληρωμή.

Το μέτρο απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες και η επιλογή θα γίνεται με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Αφορά:

Δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (εντάσσονται αυτόματα)

Νοικοκυριά σε ακραία φτώχεια

Ανέργους, άστεγους και οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα

Το ποσό του Market Pass ανέρχεται στα 40 ευρώ τον μήνα (προσαυξημένο ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας) και θα μπαίνει κάθε μήνα στην ψηφιακή κάρτα του δικαιούχου. Τα vouchers θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να καλύψει αναδρομικά περίοδο από τον Μάρτιο του 2024. Έτσι, στην πρώτη πληρωμή (πιθανότατα τον Σεπτέμβριο) θα καταβληθούν συγκεντρωμένα ποσά προηγούμενων μηνών.

Για παράδειγμα, με 40€ τον μήνα:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: έως 1.200€