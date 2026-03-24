Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.03.26 , 10:51 Μάρκος Σεφερλής: «Χαίρομαι που αυτό που κάνω έχει αποδοχή»
24.03.26 , 10:38 Σελήνη στους Διδύμους: Πώς θα είναι η μέρα σήμερα για τα 12 ζώδια;
24.03.26 , 10:36 Εκπαιδευτήρια σε Αττική, Χανιά, Ιωάννινα έδιναν πλαστά πτυχία - 6 συλλήψεις
24.03.26 , 10:34 Εβελίνα Νικόλιζα: Ο θυμός για τη μητέρα της και οι ακραίες δίαιτες
24.03.26 , 10:31 Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα ΜΜΜ
24.03.26 , 10:27 Ιωάννα Τούνη: Το λαχανικό που επέλεξε είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη
24.03.26 , 10:15 Ράντου: «Ντρέπομαι να δω την εικόνα μου στις επαναλήψεις. Βασανίζομαι»
24.03.26 , 10:06 Οδ. Σταμούλης: «Αυτά που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου»
24.03.26 , 09:44 Μαριάννα Πουρέγκα: Η ιατρική, το Taekwondo και το «Μια νύχτα μόνο»
24.03.26 , 09:36 Θοδωρής Ζαγοράκης: Σπάνια εμφάνιση σε βραδινή έξοδο - Τι κάνει σήμερα
24.03.26 , 09:32 Ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ
24.03.26 , 09:31 Ελένη Χατζίδου: «Έχω μια βαθιά στενοχώρια»
24.03.26 , 09:05 Yamaha: Τι θα μας δείξει στην έκθεση μοτοσυκλέτας 2026
24.03.26 , 09:03 Η Επανάσταση του 1821: Όλα τα σημαντικά γεγονότα με εικόνες
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
MasterChef - Mystery Box: Ποιος είχε την καλύτερη vegan προσπάθεια;
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση προχωρά σε επιδοτήσεις Fuel Pass και Market Pass για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας.
  • Η πλατφόρμα για το Fuel Pass ανοίγει την επόμενη εβδομάδα, με επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 30 έως 60 ευρώ ανάλογα με το όχημα και την περιοχή.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις για εξαρτώμενα τέκνα.
  • Το Market Pass θα παρέχει 40 ευρώ τον μήνα για αγορές τροφίμων, με δικαιούχους ευάλωτες ομάδες και αναδρομική εφαρμογή από Μάρτιο 2024.
  • Οι αιτήσεις για το Market Pass θα γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας με κωδικούς Taxisnet, με δυνατότητα επιλογής ψηφιακής κάρτας ή τραπεζικής κατάθεσης.

Fuel Pass και Μarket Pass απαντά η κυβέρνηση στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, λόγω του πολέμου που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων

Οι αιτήσεις για τις δύο επιδοτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και αφορούν συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. 

Τα 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε την αίτηση

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα (vouchers.gov.gr) για αιτήσεις χορήγησης Fuel Pass, με στόχο να καταβληθεί πριν το Πάσχα η επιδότηση αγοράς καυσίμων. 

Η είσοδος στην εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στο ΑΦΜ τους και θα επιλέγουν εκείνο για το οποίο θέλουν να λάβουν την ενίσχυση.

Η επιδότηση θα δοθεί για ολόκληρο το δίμηνο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρατήρια για αγορά βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης, όσο και για μετακινήσεις με ΤΑΞΙ ή Μαζικά Μέσα Μεταφοράς.

Το συνολικό όφελος για το δίμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  • ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 50 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα αν διαθέτουν κατάλληλο smartphone για να μπορούν να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 40 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)
  • ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 60 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα (λόγω αυξημένου κόστους πώλησης στα νησιά), ή 50 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)
  • ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 30 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα για να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 25 ευρώ αν επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό.
  • ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα, ή 30 ευρώ αν επιλέξουν ΙΒΑΝ.

Fuel Pass: Τα ποσά για τους δικαιούχους

Για αγορά βενζίνης, η μέση στήριξη υπολογίζεται πως σε 36 λεπτά το λίτρο (για την ηπειρωτική Ελλάδα) ή έως 43 λεπτά (για τη νησιωτική Ελλάδα), με βάση την εκτίμηση για μέση κατανάλωση 70 λίτρων ανά μήνα ανά αυτοκινητιστή.

Fuel Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με:

  • Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους
  • Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
  • Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί μετά το πρώτο

Ωστόσο, κάθε δικαιούχος δηλώνει μόνο ένα όχημα στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr, επί του οποίου πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Κάθε όχημα δηλώνεται από μόνο ένα φυσικό πρόσωπο.

Τι ισχύει για το Market Pass - Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα κάνουν αίτηση

Το Market Pass 2026 στοχεύει στη στήριξη νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια και θα δίνεται κυρίως μέσω ψηφιακής κάρτας (voucher) για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών, με πιο ευέλικτο πλαίσιο σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. 

Market Pass: Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά ύψους μέχρι και 1.200 ευρώ

Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω ειδικής πλατφόρμας με κωδικούς Taxisnet. Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν είτε ψηφιακή κάρτα είτε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και θα ενημερώνονται με SMS ή email για την έγκριση και την πληρωμή.

Το μέτρο απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες και η επιλογή θα γίνεται με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Αφορά: 

  • Δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (εντάσσονται αυτόματα)  
  • Νοικοκυριά σε ακραία φτώχεια  
  • Ανέργους, άστεγους και οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα  

Το ποσό του Market Pass ανέρχεται στα 40 ευρώ τον μήνα (προσαυξημένο ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας) και θα μπαίνει κάθε μήνα στην ψηφιακή κάρτα του δικαιούχου. Τα vouchers θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. 

Το πρόγραμμα προβλέπεται να καλύψει αναδρομικά περίοδο από τον Μάρτιο του 2024. Έτσι, στην πρώτη πληρωμή (πιθανότατα τον Σεπτέμβριο) θα καταβληθούν συγκεντρωμένα ποσά προηγούμενων μηνών. 

Για παράδειγμα, με 40€ τον μήνα: 

  • 6 μήνες: 240€  
  • 12 μήνες: 480€  
  • 24 μήνες: 960€  
  • 30 μήνες: έως 1.200€  

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FUEL PASS
 |
MARKET PASS
 |
ΚΑΥΣΙΜΑ
 |
ΒΕΝΖΙΝΗ
 |
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top