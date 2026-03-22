Market Pass: Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά ύψους μέχρι και 1.200 ευρώ

22.03.26 , 17:00 Ταξί: Πανελλαδική 24ωρη απεργία τη Δευτέρα
22.03.26 , 16:56 Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Προσήχθη ύποπτος
22.03.26 , 16:41 Ιωάννινα: Κατέληξε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
22.03.26 , 16:35 Δείτε το parking challenge του Αλέξανδρου Γκιννή - Πώς τα πήγε;
22.03.26 , 16:31 Νέα σενάριο για το μέλλον του Κωνσταντέλια - Έτσι μένει στον ΠΑΟΚ
22.03.26 , 16:29 Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 14 αυτοκίνητα
22.03.26 , 16:03 Πιερία: 6χρόνο αγοράκι καταπλακώθηκε από κολώνα φωτισμού
22.03.26 , 15:58 Τέμπη: Ξεκινά Η Δίκη Για Τη Σιδηροδρομική Τραγωδία
22.03.26 , 15:57 Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα για τον πατέρα της: «Μου λείπει αφάνταστα»
22.03.26 , 15:54 Πάτρα: 16χρονος Αντιμέτωπος Με Ληστή - Πώς Τον Ακινητοποίησε
22.03.26 , 15:31 TractioN: Η βόλτα του Αλέξανδρου Γκιννή με φόντο το χιονισμένο τοπίο
22.03.26 , 15:27 Τραγωδία στην Καρδίτσα: Τραγουδιστής βρέθηκε μαχαιρωμένος στις Καμινάδες
22.03.26 , 14:56 Αφροδίτη Γραμμέλη: Αποκαλύψεις φωτιά για τον γάμο της Φαίης Σκορδά
22.03.26 , 14:53 Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: «Ώρα για συμμετοχή στον πόλεμο»
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Τραγωδία στην Καρδίτσα: Τραγουδιστής βρέθηκε μαχαιρωμένος στις Καμινάδες
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Το νέο Market Pass για το 2026 έρχεται με σημαντικές αλλαγές και στόχο να στηρίξει τα νοικοκυριά που πιέζονται από την ακρίβεια. Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω ψηφιακών vouchers για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών, με πιο ευέλικτο σύστημα σε σχέση με το παρελθόν.

Market Pass 2026: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα:

  • Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (εντάσσονται αυτόματα)
  • Νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες)
  • Άνεργοι, άστεγοι και οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα

Η επιλογή γίνεται με βάση αυστηρά κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, παρόμοια με εκείνα άλλων κοινωνικών επιδομάτων.

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται

Market Pass 2026: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα

Η ενίσχυση δεν θα δίνεται σε μετρητά αλλά μέσω ψηφιακής κάρτας ή voucher:

  • Χρησιμοποιείται σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων
  • Επιτρέπει αγορά μόνο βασικών αγαθών (όχι αλκοόλ, καπνό κ.λπ.)
  • «Φορτίζεται» κάθε μήνα όσο ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια
  • Δίνει ελευθερία επιλογής προϊόντων στον πολίτη
  • Τα vouchers έχουν διάρκεια έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης αν συνεχίζεται η επιλεξιμότητα .

Market Pass 2026: Ποιοι μπορούν να λάβουν ως και 1.200 ευρώ αναδρομικά  

Το Market Pass 2026 έρχεται να λειτουργήσει αναδρομικά και να καλύψει ένα μεγάλο χρονικό κενό, καθώς η επιδότηση αφορά διαστήματα που ξεκινούν από τον Μάρτιο του 2024. Με βάση έναν μέσο όρο μηνιαίας ενίσχυσης στα 40 ευρώ (ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας), η πρώτη πληρωμή –που υπολογίζεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο– θα είναι «φορτωμένη» με τα ποσά των προηγούμενων μηνών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ένας δικαιούχος με μηνιαίο επίδομα 40€ θα δει στον λογαριασμό του:

  • Για 6 μήνες αναδρομικά 240€
  • Για 12 μήνες αναδρομικά 480€
  • Για 24 μήνες αναδρομικά 960€
  • Για το πλήρες διάστημα των 30 μηνών 1.200€

Market Pass 2026: Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα μέσω ειδικής πλατφόρμας. Οι δικαιούχοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxis Net, θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους και θα επιλέγουν τον τρόπο πίστωσης.

Οι τρόποι είναι δύο, κατάθεση στην ψηφιακή κάρτα (voucher), η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, ή πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Η ενημέρωση για την έγκριση και την ημερομηνία πληρωμής θα αποστέλλεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα (SMS) ή email στους ενδιαφερόμενους.

