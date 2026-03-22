Market Pass: Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά ύψους μέχρι και 1.200 ευρώ

Το νέο Market Pass για το 2026 έρχεται με σημαντικές αλλαγές και στόχο να στηρίξει τα νοικοκυριά που πιέζονται από την ακρίβεια. Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω ψηφιακών vouchers για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών, με πιο ευέλικτο σύστημα σε σχέση με το παρελθόν.

Market Pass 2026: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (εντάσσονται αυτόματα)

(εντάσσονται αυτόματα) Νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες)

(με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες) Άνεργοι, άστεγοι και οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα

Η επιλογή γίνεται με βάση αυστηρά κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, παρόμοια με εκείνα άλλων κοινωνικών επιδομάτων.

Market Pass 2026: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα

Η ενίσχυση δεν θα δίνεται σε μετρητά αλλά μέσω ψηφιακής κάρτας ή voucher:

Χρησιμοποιείται σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων

Επιτρέπει αγορά μόνο βασικών αγαθών (όχι αλκοόλ, καπνό κ.λπ.)

(όχι αλκοόλ, καπνό κ.λπ.) «Φορτίζεται» κάθε μήνα όσο ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια

όσο ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια Δίνει ελευθερία επιλογής προϊόντων στον πολίτη

στον πολίτη Τα vouchers έχουν διάρκεια έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης αν συνεχίζεται η επιλεξιμότητα .

Market Pass 2026: Ποιοι μπορούν να λάβουν ως και 1.200 ευρώ αναδρομικά

Το Market Pass 2026 έρχεται να λειτουργήσει αναδρομικά και να καλύψει ένα μεγάλο χρονικό κενό, καθώς η επιδότηση αφορά διαστήματα που ξεκινούν από τον Μάρτιο του 2024. Με βάση έναν μέσο όρο μηνιαίας ενίσχυσης στα 40 ευρώ (ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας), η πρώτη πληρωμή –που υπολογίζεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο– θα είναι «φορτωμένη» με τα ποσά των προηγούμενων μηνών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ένας δικαιούχος με μηνιαίο επίδομα 40€ θα δει στον λογαριασμό του:

Για 6 μήνες αναδρομικά 240€

Για 12 μήνες αναδρομικά 480€

Για 24 μήνες αναδρομικά 960€

Για το πλήρες διάστημα των 30 μηνών 1.200€

Market Pass 2026: Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα μέσω ειδικής πλατφόρμας. Οι δικαιούχοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxis Net, θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους και θα επιλέγουν τον τρόπο πίστωσης.

Οι τρόποι είναι δύο, κατάθεση στην ψηφιακή κάρτα (voucher), η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, ή πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Η ενημέρωση για την έγκριση και την ημερομηνία πληρωμής θα αποστέλλεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα (SMS) ή email στους ενδιαφερόμενους.